El dólar hoy: la divisa volvió a subir y cerró a $59,51

Este jueves, el dólar subió 17 centavos de acuerdo al promedio que confecciona el Banco Central (BCRA) en base a entidades de Buenos Aires y cerró a $59,51 para la venta y 55,34 pesos para la compra. Por su parte, el riesgo país trepó a los 2244 puntos y la tasa de Leliq fue del 79,99%.

En esta jornada el vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, aseguró que la Argentina "no está en segundo plano" y sostuvo que "no es excepcional en nuestros programas tener un retraso en los desembolsos". El organismo internacional, por ahora, no autorizó el envío de U$S 5400 millones.

Por otra parte, el tipo de cambio mayorista finalizó la rueda cambiaria en $ 57,21 y de esta forma expuso una suba de $16 centavos respecto del miércoles.

Reservas

Las reservas del Banco Central continúan con su goteo diario y cerraron este miércoles en U$S49.310 millones.



Leliq

La tasa de interés de las Leliq también prosigue con su camino descendente y culminó el jueves al 79,99% anual.