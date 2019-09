Nahir Galarza fue sancionada y enviada a un calabozo por subir fotos a sus redes sociales

https://novedadesdelsur.com.ar/noticia/22591/nahir-galarza-publico-fotos-desde-la-carcel-y-actualizo-su-perfil-de-facebook

Nahir Galarza fue noticia este miércoles 25 de septiembre luego de que ella misma publicara, horas antes, fotos actuales en su perfil de Facebook, desde la cárcel de Paraná, Entre Ríos, donde cumple una condena por el asesinato de Fernando Pastorizzo. Al conocerse la publicación, la joven de 20 años fue sancionada y enviada a un calabozo como castigo. Desde la cárcel, Nahir actualizó sus redes sociales y publicó una serie de fotos de ella y también junto a una amiga, Yanina Soledad Lescano, a quien llamó “su hermana de otra vida” y que está acusada por la muerte de su hijastra, una nena de 2 años.

En la Unidad Penal Nº 6 de Paraná, las autoridades realizaron una requisa, y el procedimiento habría arrojado el hallazgo de dos teléfonos celulares dentro del pabellón donde las dos jóvenes se encuentran privadas de su libertad, según publicó El Once. Como castigo, la joven fue enviada a un calabozo, y su defensa presentó una queja al señalar que otras internas también suelen subir fotos a las redes sociales, pero no reciben sanciones. Nahir Galarza junto a su "hermana de otra vida", Soledad Lescano, a quien nombró como "S.L". Marcelo Sánchez, director General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, confirmó en diálogo con radio La Red que se ordenó la "separación preventiva" de la joven, y que están investigando cómo llegó el celular a su poder, respecto de lo que no se descarta la responsabilidad del personal penitenciario. Además, dijo que si bien Nahir “actúa dentro de los parámetros normales”, tiene “altibajos que dejan entrever una no adecuación al 100% de las reglamentaciones internas".

Nahir Galarza volvió a las redes sociales desde prisión: "Cumpliendo la maldita condena" "Cumpliendo la maldita condena", escribió la joven en una de las imágenes, que se publicaron en la tarde del martes 24 de septiembre, pasadas las 17. “Creen saber lo que nos pasó porque conocen nuestra condena (social) pero no nuestra historia. Hablar van a hablar igual…”, sostuvo Galarza en otra de las fotos, en las que ambas se ven sonrientes. Las fotos que compartió Nahir Galarza el martes por la tarde.

Fue sancionada y se encuentra en un calabozo. Al tratarse de un perfil público en redes sociales, miles de usuarios compartieron y comentaron las fotos, y en muchos casos la agredieron al recordarle el asesinato de Pastorizzo, con quien había tenido un vínculo. La joven, de ahora 20 años, fue considerada por "unanimidad" como culpable de "homicidio agravado por el vínculo de pareja" por el asesinato ocurrido en 2017, en Gualeguaychú. Si bien la joven negó que Fernando Pastorizzo fuera su novio, el tribunal dio por acreditada la relación de pareja, y desestimó el argumento de la defensa de que existió violencia de género. La condena fue ratificada en agosto por el Tribunal de la Cámara de Casación de Concordia, que rechazó la apelación de sus abogados defensores.

A.G./FeL Fuente www.perfil.com