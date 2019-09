Revelan que un empleado encontró US$100.000 en el Instituto Patria y se los robó

El instituto consideró que no manejan efectivo y que se trata de una operación política.

Según el informe del ciclo que conduce el periodista Jorge Lanata, un empleado del centro kirchnerista encontró el dinero en una caja de zapatos. Tras encontrar los dólares, le tomó fotos con su celular y se las envió a su mujer, con quien conversó sobre si llevarse la plata o no. Finalmente decidió apropiársela. El Instituto Patria, siempre de acuerdo al informe televisivo, nunca hizo la denuncia por el robo.



La persona que se llevó el dinero se llama Mariano Lescano y fue detenido el viernes previo a las PASO. El hombre estaba siendo investigado por la Justicia Federal de Junín por tráfico de drogas a partir de una denuncia realizada en agosto de 2018 por presunto narcotráfico en la ciudad de Chacabuco. Seis meses después, la Justicia había recabado datos sobre quiénes proveían la droga a las personas que las vendían en Chacabuco. Así es cómo el juez Héctor Pedro Plou dio conectó con Lescano y dispuso la intervención de su teléfono.

Cuando se abrió la causa el año pasado, Lescano estaba preso por tentativa de homicidio. En 2014 le había disparado a una persona que salía con su exmujer, pero la víctima sobrevivió.

A principios de este año logró la libertad condicional y a los pocos meses consiguió trabajo en blanco en el Instituto Patria.



El informe reveló escuchas telefónicas del 1° y 2 de agosto de este año en los que Lescano le cuenta a su esposa que encontró el dinero. La mujer, una empleada de la CTA, debatió con él qué hacer con el dinero. Se trata de escuchas legales debido a que Lescano estaba siendo investigado por la causa por drogas y su teléfono estaba intervenido.

En ese momento, el hombre creyó haber encontrado "un millón de dólares", pero después se comprobó que eran US$100.000. En la comunicación con su mujer, Lescano le envió dos fotos. Una muestra el lugar donde encontró el dinero. La otra es de la caja de zapatos con los dólares. Después de enviar esas imágenes, Lescano las borró, pero un peritaje judicial logró recuperarlas.

Las fotos fueron de utilidad para la Justicia, que logró constatar que los dólares de las imágenes eran los mismos que él tenía en su casa cuando fue allanado. Las autoridades encontraron US$90.400 y una balanza digital en su domicilio.

En el Instituto Patria aseguraron que habían sido advertidos de una supuesta operación en su contra, pero no lo denunciaron. Fernando Castiglioni, apoderado del centro, afirmó que en el Patria no se maneja dinero en efectivo y admitió que fallaron en no verificar los antecedentes de Lescano.

El hombre estuvo detenido en la comisaría de Chacabuco hasta el 13 de septiembre, cuando lo llevaron a la alcaidía de Comodoro Py. Allí espera que lo trasladen a un penal federal. Él y la mujer están procesados por el robo. Lescano se negó a declarar sobre el robo.

El hombre, que también está detenido por la causa por tráfico de drogas, aseguró que solo compraba estupefacientes para consumir con un amigo. También, declaró que trabajaba en la municipalidad de Chacabuco pero que iba poco y que sus compañeros lo cubrían.