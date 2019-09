Murió el magnate hotelero Barron Hilton a los 91 años

El Grupo Blackstone compró en 2007 los 2.800 hoteles de la cadena internacional, incluido el famoso Waldorf-Astoria, en 26.000 millones de dólares.

"La familia Hilton lamenta la pérdida de un hombre notable", dijo Steven M. Hilton, hijo del magnate y presidente de la Fundación Conrad N. Hilton, en un comunicado. "Vivió una vida de gran aventura y logros excepcionales".





Hilton, un entusiasta piloto que fue fotógrafo de la Marina en la Segunda Guerra Mundial, no comenzó a trabajar en la compañía de su padre hasta 1952, después de que hiciera su propia fortuna con productos de jugo de naranja, una firma petrolera y una empresa de arrendamiento de aeronaves.

Hilton también fue fundador de los Chargers de Los Ángeles en la AFL y supervisó la fusión entre la AFL y la NFL.

William Barron Hilton nació en Dallas en 1927. Fue hijo de Conrad N. Hilton, fundador de los hoteles Hilton, y de Mary Adelaide Barron.





Hilton impugnó el testamento de su padre en una batalla legal que terminó con un arreglo al cabo de 10 años. Hilton argumentó que las acciones de la fundación de la fortuna de Conrad Hilton destinadas a la asistencia de monjas católicas podrían exponer a la compañía a una adquisición hostil.

"Fue una década muy dolorosa", dijo Hilton a USA Today en 1995. "Hilton vs. Las monjas no era la mejor maniobra de relaciones públicas".





La esposa de Hilton, Marilyn Hawley Hilton, murió en 2004. Sobreviven a ambos ocho hijos, 15 nietos —entre ellos las famosas herederas Paris y Nicky Hilton— y cuatro biznietos.

Hilton fue presidente emérito de la Fundación Conrad N. Hilton. Heredó alrededor de 97% de su patrimonio a la fundación, que prevé que sus recursos aumenten con la donación de 2.900 millones a 6.300 millones de dólares.



Con información de AP