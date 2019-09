Las medidas económicas se transformaron en un foco de problemas para el oficialismo, también en la Justicia. Las últimas novedades vinieron desde los fueros Contencioso Administrativo y Federal, donde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la suba del dólar posPASO se transformaron en temas judiciales. Todo en un escenario en el que las preocupaciones por un posible desfile de funcionarios por los pasillos de los tribunales de Comodoro Py se volvieron cada vez más reales. Allí, en las últimas horas comenzaron a mencionarse nombres como los del ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne o el titular del Banco Central, Guido Sandleris.

El nombre de Dujovne figura en 16 denuncias acumuladas a lo largo de los últimos dos años: una en 2017, nueve en 2018 y seis en 2019. Varias de ellas se fueron descartando, en tanto que otras no presentarían demasiada entidad, según pudo saber este diario. Sin embargo, por estas horas, todo apunta a la posibilidad de una nueva presentación que hará temblar al mundo económico macrista y, por lo pronto, ya hay algunos movimientos. En la Justicia Federal se espera que en las próximas horas, el juez Rodolfo Canicoba Corral haga lugar a la batería de medidas que le pidió la fiscal Paloma Ochoa. Estas fueron en el marco de una denuncia que involucra la suba del dólar durante la jornada del 12 de agosto, tras las PASO.

La fiscal Ochoa pidió investigar los acuerdos suscriptos entre el gobierno nacional y el FMI para determinar si desde el Poder Ejecutivo se propició una disparada del dólar y la posterior devaluación luego de las Primarias. En el requerimiento no se imputó por el momento a ninguno de los funcionarios que trabajaban en las áreas a investigar: Poder Ejecutivo y Banco Central. Pero entre las medidas a las que se daría lugar se apunta directamente al centro de esas áreas. Se investigarían los acuerdos suscriptos entre el Gobierno y el Fondo Monetario, por lo que se descuenta que se pedirá al organismo y al Ministerio de Hacienda la copia de los mismos desde 2018. Así como que se informe sobre reuniones entre el personal del Fondo y funcionarios del Gobierno. En tanto que el Central debería remitir el detalle de cada una de las operaciones efectuadas en el mercado mayorista de cambios del lunes 12 de agosto.

La Justicia quiere saber si Macri "empujó" la disparada del dólar post PASO El Ministerio de Hacienda, que el lunes posPASO aún estaba bajo la dirección de Dujovne, podría tener que explicar qué incidencia tuvieron los acuerdos en la política de control de cambios, y las medidas acordadas con el FMI.

Las medidas que se dispondrían también incluirían pedidos de información a la Comisión Nacional de Valores (CNV). El primer testigo en el caso podría ser el economista Martín Redrado, por sus declaraciones mediáticas. El 16 de agosto afirmó: “El Presidente dijo que el dólar se vaya a dónde se tenga que ir y que los argentinos aprendan a votar. El BCRA estuvo mirando desde la tribuna lo que pasaba en el mercado en lugar de estar interviniendo. Mis colegas recibieron la instrucción de que se corrieran del mercado”. Los que conocen de cerca a Dujovne, quien desde que dejó el Gobierno volvió a sus tareas de consultoría, sostienen que no tiene de qué preocuparse porque siempre actuó con “honestidad, idoneidad, y bien asesorado”.

PERFIL se comunicó con el entorno del ex ministro para saber su opinión, pero al cierre de esta edición no tuvo respuesta. Por otro lado, en el fuero Contencioso Administrativo, la Sala III pidió al Ejecutivo que entregue copia de las actuaciones administrativas vinculadas a los préstamos acordados con el FMI. Fue en respuesta a un amparo presentado por un particular, quien consideró incompleta la respuesta a un pedido de acceso a la información que hizo al Poder Ejecutivo Nacional.

Frentes abiertos:

◆ El nombre de Dujovne figura en 16 denuncias acumuladas a lo largo de los últimos dos años: una en 2017, nueve en 2018 y seis en 2019. Varias de ellas se fueron descartando, pero otras cobran impulso.

◆ El titular del Central, Guido Sandleris, es otro funcionario que deberá atender frentes judiciales.

◆ Todo apunta a una nueva presentación que hará temblar al mundo económico macrista.

El nombre de Sandleris también circula con fuerza en los tribunales federales de Comodoro Py. Aunque su nombre no figura en el requerimiento de instrucción de la fiscal Paloma Ochoa, las medidas que evalúan en la Justicia apuntan a saber cuál fue exactamente el rol del Central en cuanto a la suba del dólar en la jornada posPASO. En el escrito se busca poder establecer, entre otros puntos, sí, como se sostuvo en la denuncia inicial, se produjo una “suba indefinida del dólar”, frente a la cual el Central se habría comportado de modo “anormal, extraño e inusual”, al no intervenir en el mercado, dejando “que la divisa subiera hasta un techo insospechado”. Entre otras medidas, la Jefatura de Gabinete podría tener que remitir los registros de ingresos y salidas de la Casa Rosada y lo mismo sucedería con el Banco Central correspondientes a la jornada del lunes 12 de agosto. El Banco también podría tener que entregar a la Justicia el detalle de cada una de las operaciones efectuadas en el mercado mayorista de cambios de ese lunes. Así como un listado de las operaciones del mercado mayorista de cambio realizadas desde el 10 de septiembre de 2018. Tras conocerse el pedido, desde el mundo económico sostuvieron en general que las medidas no pueden ser judicializables, desde el edificio de Comodoro Py sostuvieron que sí. PERFIL se comunicó con fuentes de la entidad bancaria, pero no realizaron comentarios.

Fuente www.perfil.com