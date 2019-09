Matías Morla: "Maradona tendría un séptimo hijo que estaría en la Argentina"

Diego Maradona accedería a realizarse un estudio de ADN para determinar si Santiago Lara es hijo suyo, afirmó este jueves el abogado Matías Morla en diálogo con Intrusos.



El letrado dijo: "Nos ponemos a disposición para realizar un ADN en forma privada, no hay ninguna intención económica de parte de los letrados de Santiago Lara".



A su vez, confirmó que podría haber otro hijo de Maradona que residiría en el país. "Además de Santiago Lara habría un séptimo hijo de Maradona y estaría también en Argentina", sostuvo el abogado de Diego.



"La semana que viene tengo una reunión muy importante, por un caso similar a este (al de Santiago). Que lo dejo en anonimato porque me pidió exclusivamente la persona que la deje, pero lo que quiero demostrar es mi voluntad desde el punto de vista", agregó.





"Yo hablo y ustedes como periodistas también tienen información. Todos sabemos que en Argentina está Santiago y una persona más que está el comentario entre todos. Que yo ponga la cara y lo diga, no significa que no exista", señaló Morla.



En cuanto al momento actual de Maradona, Morla comentó: "Quiere estar en la Argentina, feliz. Cometió errores como todos, pero es excelente persona. Y si tiene un hijo más, tendrá un hijo más".



Quién es Santiago Lara

Santiago Lara es hijo de Natalia Garat, una mujer fallecida que, antes de este suceso, le dijo a su pareja, Marcelo Lara, que en realidad su hijo era (en teoría) de Maradona.



Santiago vive en La Plata y contó cómo fueron estos días. "Pasé por la cancha el otro día pero no pude entrar. Nunca pude verlo personalmente, pero ojalá pueda hacerlo. Sobre todo para saber quién soy", dijo esta semana en su visita a Intrusos.



El clan Maradona

Hasta hace muy pocos años, Diego siempre dijo que tenía nada más que dos hijas: Dalma y Gianinna, fruto de su matrimonio de años con Claudia Villafañe. Además de las jóvenes de 30 y 32 años, está Diego Junior, el mayor de los hermanos, fruto de una relación fugaz del futbolista con la italiana Cristiana Sinagra. Luego está Jana, a quien el Diez tuvo con Valeria Sabalain. Y por otro lado, Dieguito Fernando, el pequeño de cinco años que tuvo el ídolo con Verónica Ojeda.

Aunque el clan se agrandó, ya que el pasado marzo Morla anunció que el ex deportista tiene tres hijos en Cuba. Sin embargo, todavía no han viajado a la isla para confirmarlo y reconocerlos legalmente.