Confirmaron la inhabilitación a Miguel del Sel para ejercer cargos públicos por seis meses

La Cámara Nacional Electoral ratificó hoy la inhabilitación por seis meses para ejercer cargos públicos del humorista Miguel del Sel, ex diputado nacional y candidato a gobernador de Santa Fe en dos oportunidades, y de Diego León Barreto, actual intendente de la localidad de Funes.



El tribunal ratificó la inhabilitación porque las autoridades del PRO de Santa Fe incumplieron con los balances de campaña del año 2012. Puntualmente los gastos no fueron aprobados por la Justicia y las deficiencias indicadas no fueron subsanadas.



Entonces, Del Sel era presidente del partido y Barreto el tesorero. Ambos apelaron a la Cámara Electoral. Con ese fallo, Barreto debería dejar el cargo. Pero tiene una posibilidad más para que la inhabilitación sea revisada. Es apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



Los camaristas Alberto Dalla Vía y Graciela Medina (convocada para este caso) señalaron que "queda demostrado que se ve acreditada" la irregularidad del partido y la responsabilidad de sus autoridades.



"Es menester destacar que el magistrado de grado aplicó a los recurrentes el mínimo de la sanción prevista por la norma, por lo que corresponde confirmar las sanciones resueltas", concluyeron.

En disidencia, el juez Santiago Corcuera señaló que antes de aplicarse la inhabilitación estaba pendiente de resolución un pedido de las defensas para que la causa sea cerrada. El camarista votó para que el caso vuelva a primera instancia.



En 2018, el juez santafesino Reinaldo Rodríguez había fallado en contra de Del Sel por considerar que no justificó ni el origen ni el uso de los fondos de la campaña electoral del año 2012.

El magistrado también señaló en su resolución que no pudo analizar las cuentas del PRO en el Banco Nación porque el partido no le entregó los extractos bancarios. E indicó que ni el presidente ni el tesorero, responsables políticos y económicos de esa fuerza, pudieron explicar quién hizo los aportes y cómo se gastó ese dinero.



Del Sel fue candidato a gobernador de Santa Fe en 2011 y 2015, en 2013 asumió como diputado nacional y luego fue embajador en Panamá con Mauricio Macri como presidente.

"Doy un paso al costado y vuelvo a actuar porque perdí plata", anunció el humorista al regresar con Midachi y abandonar la política.