Sarampión: confirman dos casos en chicos no vacunados y alertan por “alto riesgo de transmisibilidad”

Al regresar a España, provenientes de Argentina, dos chicos de 7 y 11 años no vacunados contra el sarampión fueron diagnosticados con la enfermedad. Dado que estuvieron en el país durante el período de alta transmisibilidad del virus -que es muy contagioso- desde la Secretaría de Salud emitieron una actualización epidemiológica por "alto riesgo de transmisibilidad".

"Por tratarse de una enfermedad altamente transmisible por vía respiratoria", las autoridades sanitarias solicitan a los pasajeros que hayan viajado en los vuelos de la compañía British Airways BA244 de Buenos Aires a Londres el 3/9 y BAW484 de Londres a Barcelona el 4/9, que "ante la aparición de fiebre y erupción en la piel, consulten inmediatamente al servicio de salud más cercano informando este antecedente de exposición".



Durante el período de alta transmisibilidad del virus, los turistas estuvieron en la Ciudad de Buenos Aires y en Luján. En tanto, el 3/9 estuvieron en el aeropuerto de Ezeiza, donde abordaron el vuelo de regreso a España (con escala en Londres), desde donde habían partido el 15 de agosto. "La fuente de infección se encuentra en investigación. Se iniciaron acciones de prevención y control en los contactos del caso, quienes se encuentran en seguimiento", informa la actualización epidemiológica emitida por la Secretaría de Salud, que recibió la notificación de los casos a través del Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional.



El "alto riesgo de transmisibilidad" responde a que el sarampión es un virus muy transmisible: 9 de cada 10 personas susceptibles (es decir, no vacunadas o en quienes la vacuna no generó la protección adecuada) contraerán la enfermedad, explican desde la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), entidad que pide "no subestimar" la enfermedad, que puede ser potencialmente grave (las complicaciones más frecuentes son neumonía viral o sobreinfección bacteriana y la más grave es encefalitis), en especial para los menores de cinco años y particularmente para los menores de un año, y para las personas que viven en contextos más vulnerables (sobre todo en casos de desnutrición) y las inmunocomprometidas.

"Es importante para controlar enfermedades que son prevenibles por vacunas que la cobertura de vacunación supere el 90% en la población para cada vacuna que se recomienda. Es decir, debe existir un número elevado de inmunizados para lograr la protección deseada en la comunidad”, afirma Fabiana García, médica coordinadora del área de Infecciones Perinatales del Centro Dr. Stamboulian e integrante de la Comisión de Infectología pediátrica de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).



La semana pasada se había confirmado el sexto caso en lo que va del año en el país. Se trata de un hombre de 44 años residente de la Ciudad de Buenos Aires, con antecedente de haber viajado a Brasil, que comenzó con fiebre el 10 de agosto y presentó exantema (erupción de la piel) cuatro días después.



Hasta el momento, los 44 casos registrados en Argentina desde la eliminación de la enfermedad en 2000 fueron importados o vinculados a la importación. De los 6 confirmados en lo que va del año, 3 tuvieron como antecedente de viaje Brasil, donde se registra el peor brote de la región, con 2.753 casos confirmados en los últimos 3 meses y 4 muertes: 3 menores de un año y un adulto de 42. Ninguno contaba con antecedente de vacunación.

A la preocupación por la circulación del virus en la región de las Américas -donde se notificaron más de 4.500 casos en lo que va de 2019- se suma la situación en Europa, donde el número de casos se triplicó en el último año.



Desde la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Secretaría de Salud recomiendan verificar tener el esquema de vacunación completo para la edad. Niñas y niños de 12 meses a 4 años deben acreditar al menos una dosis de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas. Los mayores de 5 años y adultos, dos dosis de doble o triple viral dadas después del año de vida. En tanto, niños y niñas de 6 a 11 meses que viajen a áreas de circulación viral activa deben recibir una dosis de la triple viral, que no debe ser tenida en cuenta como la primera establecida por el calendario nacional (que se da al año de vida). La vacuna debe ser aplicada como mínimo 15 días antes del viaje. Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse.

Vacunarse garantiza la protección individual, pero también contribuye a la inmunidad colectiva, la única herramienta de prevención que tienen contra esta quienes no pueden vacunarse –como los bebés y las personas inmunocomprometidas.