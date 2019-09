Caso Mariano Valdés: La investigación sigue en cero

El ministro de Seguridad de la provincia, hablo sobre los peritajes que llevó adelante la Policía de Investigaciones en el lugar que fue indicado por el responsable de la delegación Santa Fe de la Policía Federal, Mariano Valdés, baleado en el antebrazo y en la ingle en circunstancias que se investigan.



Pullaro detalló que siguen tres líneas de investigación y que encontraron vainas solo dentro del auto de Valdés, pero no en la autopista a la altura de Arroyo Seco.

El funcionario recalcó la gravedad institucional del ataque a Valdés y contó: "Él dice que el ataque fue en el kilómetro 253 y que de ahí transita tres kilómetros más. Tuvimos una instrucción de rastrillar y peinar toda la zona para ver si se encontraban elementos que ubiquen el lugar del hecho. La PDI trabajo con el área científica y no encontró vainas en la ruta ni la yerba- Valdés conto que pararon con la intención de cambiarle la yerba al mate al costado de la autopista-, que eran algunos de los elementos que se estaban buscando”.

Tambièn puedes leer: El jefe de la Policía Federal relató cómo fue el ataque

También quiero aclarar que el estrés de una situación de estas características puede llevar a niveles diferentes de confusión. "Nosotros no pudimos encontrar el lugar del hecho, sí hallamos 11 vainas que pertenecían a las armas reglamentarias de estos agentes de la Policía Federal", agregó el ministro.

Tambièn puedes leer: El jefe policial baleado está "lúcido" y "hemódicamente compensado"

Al ser consultado por las versiones brindadas por el gobierno nacional que relacionan el ataque a tiros al jefe de la Policía Federal en Santa Fe con mafias del narcotráfico, Pullaro apuntó: "Tal vez tengan algún elemento más que no tenga el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Lo que puedo decir son datos subjetivos de las tareas que la fiscal de Villa Constitución le ordenó a la PDI. Nos encomendaron tareas y las llevamos adelante. En este momento se están manejando tres hipótesis. No descarto ninguna de ellas. Ni que pudo haber sido un robo, ni una mafia, ni algún conflicto entre las fuerzas".

Sobre viejas declaraciones del fiscal Walter Rodríguez que ya denunciaba los vínculos de fuerzas policiales con el narcotráfico, Pullaro aclaró: "Rodríguez se merece el mayor de mis respetos, llevó adelante causas importantísimas en la provincia y realmente ha detenido a muchos grupos criminales vinculados al tráfico de estupefacientes. Nada nuevo. Vinculación de fuerzas federales con el narcotráfico y de fuerzas provinciales lamentablemente en la República Argentina lo vemos permanentemente. A nosotros no nos ofende, cada vez que tenemos un caso de corrupción institucional o de vinculación de un hombre de la Policía de la provincia de Santa Fe con el narcotráfico o con cualquier tipo de delitos actuamos con contundencia y con mucha claridad. A los tipos que están del otro lado si podemos los metemos presos si tenemos los elementos, o por lo menos los exoneramos. En mi gestión hay más de 300 policías exonerados o destituidos. Es un número bastante importante si se compara con gestiones anteriores. Separamos la paja del trigo. No nos ofende porque a las personas vinculadas con el delito no los consideramos policías. Rodríguez para mí es uno de los mejores fiscales que tiene Santa Fe".