Miguel Del Sel condenado por irregularidades en las cuentas del PRO

La Cámara Nacional Electoral confirmó seis meses de inhabilitación para ser elegidos a cargos públicos nacionales o ser candidatos para Miguel del Sel y para el intendente de Funes, Diego León Barreto, por no poder acreditar debidamente fondos de la campaña de 2012.



La causa se inició debido a que el PRO, no pudo justificar parte del gasto de campaña 2012. Cabe señalar que la cifra que no se pudo acreditar es de $5.000.

Por su parte, Lucas Incicco, diputado nacional de Cambiemos y apoderado de Del Sel y Barreto, advirtió sobre la intencionalidad política del fiscal Walter Rodríguez que apeló el fallo de primera instancia que absolvió a los dirigentes y reactivó la causa en plena campaña 2015, cuando del Sel era candidato a la gobernación de Santa Fe. La Cámara Electoral tardó tres años en resolver.

El fallo que condenó a del Sel y a Barreto fue firmado por los jueces Alberto Dalla Via y Graciela Medina mientras que Santiago Corcuera falló en disidencia señalando que nunca se realizó la audiencia contemplada por ley, vulnerando los principios de debido proceso. Ahora queda recurrir a la Corte Suprema