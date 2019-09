Usar tuppers: la propuesta para eliminar las bolsas plásticas que se hizo viral en las redes

En pleno auge del reciclaje en el mundo, siguen apareciendo ideas para proteger la Tierra. Ahora se viralizó una que busca no usar más bolsas plásticas

La movida “eco frendly” es furor en el mundo en los útilmos años. Básicamente se trata de ser respetuosos o amigables con el Planeta. La idea es incentivar al reciclaje y crear conciencia social para cuidar a la Tierra. En ese contexto es que cada vez más se perfeccionan técnicas de reciclaje, o se dejan de dar bolsas plásticas en el supermercado.

Esta movida apunta a hacerle el menor daño posible a nuestro planeta. Ahora una nueva idea causó furor en las redes sociales y se viralizó.



Quien tuvo la iniciativa fue Malena De Vita. Ella compartió su experiencia sin bolsas plásticas al hacer su compra en el supermercado. Lo que hizo fue muy simple. Llegó un tupper para colocar los alimentos que compra. Cuando fue a hacer las compras, le sacó una foto, la subió a las redes e invitó a todos a que la imiten.



Junto al posteo escribió: “Hoy hice mi primera compra de milanesas SIN bolsitas ni folex ni nada que vaya directo a agrandar basurales. El carnicero me miró con cara rara ”¿Cómo hacemos con el tupper?” Y ponele la Tara le dije… creo que no se animó a decir que no ante el desafío y el broche final se lo dio él, poniendo sticker con el precio sin preguntar nada. ¡¡¡Vamos los comerciantes y compradores de Trevelin que se puede sin bolsitas!!!! Hacete tu kit de compras con táper y bolsa de tela y tenelo en el autooooo”, publicó la joven.

Cabe aclarar que al mensaje lo compartieron más de 5 mil personas. Además muchos de ellos aseguraron que imitarán la idea para seguir contribuyendo a disminuir la contaminación de la Tierra.