Alberto Fernández: "La educación es una inversión a futuro"

En el Día del Maestro, el candidato presidencial del Frente de Todos fue contra "quienes piensan que la educación es un gasto y dicen que no se puede gastar más en maestros".

Lejos de la visión del presidente Mauricio Macri, que aquella vez sentenció que acudir a escuelas públicas es "caer en la educación pública", el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, promete trabajar para fortalecerla.





Al encabezar el acto por el Día del Maestro en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán, junto al gobernador Juan Manzur, Fernández aseguró que va a "trabajar para que todos los chicos de mi país tengan educación pública" porque "el Estado debe educar, dar salud y seguridad".

En ese marco, el candidato del Frente de Todos remarcó que "la riqueza de las sociedades está en la educación", porque "es una inversión a futuro para tener una mejor sociedad", debido a que "es imperioso que la educación funcione para hacer un país federal".

Alberto estuvo acompañado, además, por la gobernadora Lucía Corpacci (Catamarca), el vicegobernador José Neder (Santiago del Estero), el gobernador electo Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y el dirigente de la CGT Héctor Daer.

Fuimos distintos en América Latina por la reforma universitaria de 1918, pero más distintos fuimos el día que Perón dijo que la universidad era gratuita para que pudieran ir los hijos de los trabajadores. Fuimos más distintos porque los hijos de los que trabajaban no estaban condenados a seguir la suerte de sus padres, empezamos a ver la movilidad social ascendente.

El candidato del Frente de Todos y criticó a “quienes piensan que la educación es un gasto y dicen que no pueden gastar más en maestros”. En ese sentido aseguró: “Que no nos confundan más, que no nos mientan más: está en nuestras manos hacer de la educación pública una bandera que nunca bajemos, que los que trabajan sigan teniendo derechos y hacer la Argentina que todas y todos nos merecemos”.