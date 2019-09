La Justicia autorizó a Cristina para viajar a Cuba hasta el domingo

El Tribunal Oral Federal Nº 2 autorizó hoy a la ex presidenta Cristina Kirchner a ausentarse del país y del juicio por la obra pública para volver a viajar a Cuba, donde su hija Florencia Kirchner realiza un tratamiento médico. La autorización de la Justicia es desde este martes y hasta el próximo 15 de septiembre, por lo que se espera que la senadora nacional parta en las próximas horas rumbo a Cuba. Se trata de la quinta vez en que la ex mandataria nacional visitará la isla caribeña con el permiso de la Justicia, mientras es sometida a juicio oral y público por fraude en la obra pública durante su administración. Cristina está preocupada por la salud de su hija, que no presenta mejoría

El nuevo pedido de autorización para salir del país de parte de Cristina Kirchner se da en momentos en que el Tribunal Oral Federal 2 comenzó este lunes con la ronda de indagatorias. Las declaraciones de los trece acusados comenzaron en Comodoro Py con Héctor Garro, ex jefe de distrito de Vialidad de Santa Cruz; y Nelson Periotti, ex Director Nacional del organismo. Periotti declaró extensamente y seguirá su indagatoria el lunes 23 de septiembre donde se definirá si acepta o no preguntas. Cristina Kirchner fue designada para declarar en último término, luego de que lo hagan los otros 12 acusados, por lo que no se sabe si esa audiencia tendrá lugar antes o después de las elecciones nacionales del 27 de octubre, en las que se presenta como candidata a vicepresidenta. Hasta el momento, en todas las veces que la ex presidenta solicitó permiso para viajar a Cuba, el Tribunal 2 se lo otorgó, pese a la oposición del fiscal de juicio Diego Luciani.

También, según lo dispuso el Tribunal 2, la ex presidenta no está obligada a concurrir a las audiencias de juicio, excepto en aquellas ocasiones en que se solicite su presencia como ser cuando debe prestar declaración indagatoria.

RI/MC (Fuente www.perfil.com)