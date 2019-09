Moyano: "Nosotros queremos que Macri termine el mandato"

El dirigente gremial de Camioneros, Hugo Moyano, expresó en Debo Decir, programa de Luis Novaresio, que el presidente Mauricio Macri no tuvo "la capacidad de entender qué había a que hacer para evitar lo que pasó".

Además, dijo no saber quién piensa que Macri no debería llegar al fin del mandato. "Seguramente habrá algunos, pero yo no escuché a nadie. En este país hay de todo. Nosotros, el movimiento obrero, ha dado muestras en la historia de haber luchado siempre por la democracia. Nosotros queremos que se termine el mandato, todo", añadió.