Massa dijo que habló con Macri y sentenció: "Él fue el principal responsable de su fracaso porque fue soberbio y caprichoso"

"Macri el domingo pasado me llamó para pedirme que ayudarámos, pero la mayor responsabilidad que estamos mostrando en ser prudentes, mantener silencio y no tirar kerosene al incendio", dijo el tigrense y aclaró que el presidente "fue el principal responsable de su fracaso porque fue soberbio, caprichoso, no escuchó y todo el tiempo ninguneó la opinión de los pensaban distintos".

Y siguió: "Hoy está pidiendo ayuda, pero la principal ayuda se la tiene que dar a él mismo siendo responsable a la hora de tomar una decisión. La reacción del presidente jugando al candidato que trasgrede es muy mala, porque los argentinos esperan que entregue un país con reservas y que haya reabierto la discusión con el fondo".

"La Argentina de hoy no es el 2001 porque el sistema financiero aprendió, pero estamos frente a la foto final del fracaso de un programa económico que todo el tiempo puso el foco en la economía financiera y se olvido de la productiva"

"La Argentina tiene que generar dólares y dejar de pedir prestado, necesita un sistema impositivo diferenciado para las pymes. Tenemos que hacer crecer exportaciones".

"El problema del precio del dólar no es si es alto o bajo, necesitamos equilibrio fiscal, superávit comercial y un cambio competitivo para crecer, esas son las patas virtuosas de un programa económico que empieza el 10 de diciembre".

"Mi tarea y mi responsabilidad es cumplir con el mandato que me da la sociedad de ser diputado. Al elegir un presidente con un Poder Ejecutivo unipersonal es que el pueda elegir su equipo"

Sobre su rol en la gestión de Alberto Fernández