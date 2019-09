Se suman nuevos nombres para el armado de Perotti en General López

Esta transición extensa -aún restan tres meses- le permite al rafaelino establecer con tranquilidad el esquema que implementará en su gestión, definiendo en primera instancia el organigrama a utilizar, luego las primeras líneas de su gabinete y, por último, elegir a los dirigentes que estarán al comando de los espacios territoriales. Si bien este tercer paso parece ser el más lejano en el tiempo, ya hay nombres que están sonando para representar al gobierno en el departamento General López, uno de los territorios donde el Partido Justicialista perdió en todas las categorías y que requiere de una labor más fina pensando en una construcción que supere los cuatro años de mandato.

Uno de los principales referentes del justicialismo, y que aparece como número puesto, es el intendente de Venado Tuerto, José Freyre, quien ya encabezó una serie de reuniones con dirigentes del departamento y mantuvo, al menos, tres encuentros con el propio Perotti y su equipo técnico; incluso es el encargado de confeccionar la lista de nombres para elevar al actual senador nacional. El lugar donde continuará su carrera política es por el momento difícil de visualizar, pues si bien circuló la versión de que podría integrar las primeras líneas en Santa Fe, la necesidad de construcción que requiere el perottismo en General López hace suponer que será uno de los hombres fuertes del flamante gobierno. El actual mandatario local estaría acompañado por alfiles de su confianza, como Germán Mastri, uno de sus funcionarios más cercanos.

La posible disolución de los nodos -planteo que repitió incansablemente Perotti durante la campaña- vuelve más difícil aún imaginar el espacio que tendrá Freyre, pues en ese caso desaparecería la figura del coordinador regional. De todos modos, hay áreas que sin duda tendrán representantes en nuestro sur profundo, y es allí donde toma fuerza el rumor de que el venadense podría ser el delegado de Desarrollo Social, y con una fuerte presencia, precisamente en un área que hasta la fecha ocupa con muy bajo perfil el socialista Guillermo Gorosito.

Otro de los dirigentes que permanece expectante es el diputado provincial Julio Eggimann, quien a pesar de la buena elección que hizo en las PASO provinciales, con el afán de renovar su banca, sumando unos 25 mil votos, no logró superar el piso establecido por ley y quedó fuera de la lista de diputados para las generales. Según aseguran desde el círculo cercano al legislador, hubo un compromiso de Perotti para que Julio esté en su equipo.

La puja dentro del frente Juntos por la candidatura a senador provincial en General López dejó tres dirigentes con grandes chances de sumarse a la estructura provincial en el territorio. En primer lugar, la ganadora de la interna y actual presidenta comunal de María Teresa, María Cristina Gómez, quien a su vez tiene el apoyo de Unidad Ciudadana; seguida por Patricio Marenghini -uno de los primeros nombres que sonó para un cargo relevante en la provincia-, que si bien perdió en las PASO, fue el candidato de Omar Perotti en el departamento, incluso ya se habría dado una charla con Alejandra Filippetti para conocer si estaría dispuesta a asumir la banca que dejaría el edil en caso de recibir una oferta concreta; y por último Diego Moñoa, quien acompañó a Marenghini en la fórmula para la senaduría y se posicionó entre los referentes del sector que lidera la senadora nacional María de los Angeles Sacnun.

Dentro del gabinete actual de la Municipalidad hay nombres que están más vinculados al perottismo, como el secretario de Espacios Públicos, Darío Mascioli, quien se proclamó en dicho espacio desde hace tiempo, incluso en tiempos donde Freyre se mostraba cerca del ultra K Agustín Rossi. Lo mismo que el secretario de Gobierno, Jorge Lagna, ambos con chances de ocupar un cargo territorial. En una situación menos favorable se encuentran los secretarios de Coordinación de Gabinete y de Desarrollo Económico, Agustín Ferrer y Fabio Fernández, respectivamente, que provienen del Partido Solidario.

Educación y Salud

Tanto para la Región VII de Educación, como para el Nodo V de Salud y la Dirección del Hospital Gutiérrez, hay varios nombres en danza. El primero en trascender para la delegación de Casey y Rivadavia fue el de Alberto Maurino, actual director del ex Normal y ex jefe regional de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe), aunque luego se sumó el del subsecretario de Educación y Cultura local, Sebastián Roma, quien logró un reconocimiento de propios y extraños en su función, motorizada por la gestión de los jardines maternales y la implementación de programas como el Venado Integra. De hecho, Roma sería uno de los propuestos por el propio Freyre.

En el área de Salud actualmente hay cinco cargos políticos: tres coordinadores regionales y dos directivos del Hospital. Todavía no hay certezas de que este esquema se vaya a sostener, pero hay nombres en danza: uno de ellos es el del ex director de Salud y hoy concejal Pedro Bustos, quien termina su mandato el 10 de diciembre, y el de la actual jefa del área de Salud, María Becq. A ellos se le suman el del propietario del Sanatorio San Martín y reconocido dirigente del justicialismo, Emilio Venturelli, y también el de su mano derecha y gerente del Círculo Médico, el firmatense Ramiro Huber. El aspecto negativo con el que carga Venturelli es ser responsable del efector más importante de la región que cubre el 90 por ciento de las prestaciones del sector privado y la incompatibilidad que pueden cuestionarle en esta área; desde ya, lo positivo es su conocimiento en la materia y su trayectoria en el mundo político.

Cultura y Prensa

Uno de los reclamos históricos de los actores culturales en el departamento es contar con un referente territorial, cosa que no sucedió en los últimos 12 años, más allá de algunas participaciones en programas específicos. En este marco, y al tener el PJ un referente que trabaja desde hace tiempo en el área, a cargo del Teatro Ideal, como es Oscar Barotto, podría hacer cambiar la historia. Si bien su adhesión al peronismo no es novedad, incluso fue candidato en la ciudad en varias oportunidades, tampoco lo es su buen vínculo con el Frente Progresista, Cívico y Social, que no sólo lo sostuvo en el cargo, sino también lo acompañó en la remodelación del tradicional espacio cultural de calle Pellegrini al 900. Cabe recordar que su afán de conservar este cine teatro lo llevó a enfrentar a varios funcionarios peronistas locales, y hasta tuvo duros cruces con el entonces intendente Roberto Scott.

En lo que concierne al sector comunicacional, la campaña electoral del frente Juntos tuvo como referente regional al chovetense Pedro Barbich, quien fue el encargado de organizar las recorridas en cada una de sus visitas de Perotti a la zona, y la persona de confianza para negociar las pautas publicitarias con los medios de comunicación y la cartelería en la vía pública. En consecuencia, Barbich se posicionó con luz propia y podría tener un espacio en la próxima gestión santafesina. De todos modos, se viene dando una intensa movida, que incluye periodistas y responsables de medios, para lograr un espacio de decisión en materia comunicacional.

En síntesis, Omar Perotti cuenta con numerosos nombres disponibles en General López y en particular en Venado Tuerto, la ciudad más importante del departamento, para un armado territorial que le asegure proyección política al PJ en Santa Fe, pero esta distribución deberá ser conciliada entre todos los sectores que integran el frente Juntos. A su vez, el gobernador electo, de manera indirecta, definirá los liderazgos del peronismo y ayudará a posicionar a los futuros candidatos en 2021 y 2023.