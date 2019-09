Medios brasileños publicaron material que ocultó Moro para perjudicar a Lula

El ex presidente de Brasil se expresó luego en Twitter.

Los medios brasileños, The Incercept Brazil y Folha, publicaron material que demuestra el mal accionar por parte del ex juez y actual ministro de Justicia de ese país, Sérgio Moro.



Estos periódicos dieron a conocer que tanto Moro como fiscales del caso Lava Jato utilizaron solo una conversación de las 22 que fueran interceptadas al ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

Con la única conversación que se usó de forma ilícita se logró el objetivo de perjudicar al ex mandatario brasileño, ya que está detenido por supuestos hechos de corrupción.

La defensa de Lula señaló que "los diálogos incluyen conversaciones de Lula con políticos, sindicalistas y el vicepresidente Michel Temer que revelan que era reacio a aceptar la propuesta de Dilma de ser ministro y solo aceptó por la presión de los aliados”.

En este sentido, sostuvo que "la conversación entre el abogado Cristiano Zanin Martins y el ex presidente Lula el 16 de marzo de 2016, grabada y escuchada ilícitamente refuerza que el ex presidente Lula ni siquiera tenía el objetivo de aceptar el cargo de ministro de Y mucho menos evitar cualquier investigación por parte del Lava Jato".

Asimismo, la defensa también manifestó que el "hábeas corpus en espera de juicio en la Corte Suprema Federal que se ocupa de la sospecha del ex juez Sérgio Moro y los fiscales de Lava Jato es de gran importancia para restaurar el estado de derecho y para darle a Lula la posibilidad de un juicio justo ".

Por último, Lula hizo uso de las redes sociales para escribir que "la verdad ganará" y colocó una nota en la que figuraba lo explayado por su defensa