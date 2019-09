Mirtha Legrand desmintió que la hallan llamado para que se rectificara

"Nadie me llamó para que me rectificara" aseguró la diva de la TV tras tildar de fracasado a Macri. Además Mirtha confirmó que votará por Macri.

Mirtha Legrand fue noticia la semana pasada tras decir de Macri: “dejó de ser un triunfador para ser un fracasado”. Claro que horas después, y por su programa del domingo, se disculpó de sus dichos: "Pido disculpas por lo que dije, no se volverá a repetir", dijo.



En la noche de este sábado volvió con las aclaraciones y dijo que intetó hacer un chiste que "le salió mal".

Sigo fiel a Cambiemos y votaré a Macri porque confío en él, le tengo cariño y simpatía y creo que es lo mejor para nuestro país

Fue la frase de la diva con la que intenta dar por terminada la polémica. Agregó:“Soy de un solo matiz, un solo pensamiento y una sola idea. Pienso con mi corazón y mi corazón me dice que vote a Macri”.

También se ocupó de aclarar que nadie le pidió que se desdiga: “Nadie me llamó para que me rectifique, nadie me domina, me manejo sola, ni del canal ni del Gobierno ni de nada, digo lo que pienso y siento”, aseguró y al paso, tras un carraspeo, comentó: “Del disgusto me quede afónica…”