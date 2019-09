Nenita se perdió en el tren y se reencontró con su familia 20 años después

Una nena se perdió en el tren en Bielorrusia cuando era pequeña y se reencontró 20 años después con su familia gracias a un artículo que encontró en Internet. La chica, que actualmente vive en Rusia, dio increíbles detalles del suceso.

Yulia Gorina, de 24 años, vive junto a su familia adoptiva en Rusia y, esta última semana, navegando por Internet, encontró una página que la llevó a encontrar a sus parientes biológicos. "No tenía ningún recuerdo de mi infancia. Googlié mi nombre y encontré a mis verdaderos padres. Fue un shock enorme", dijo.

Según pudo reconstruir, el primero de octubre de 1999 la nena se subió a un tren en Minsk, Bielorrusia, con destino a la localidad de Osipóvich. En el medio del viaje, su padre se quedó dormido tras haber consumido mucho alcohol y cuando abrió sus ojos, su hija había desaparecido.



Ese mismo día, el señor realizó la denuncia por la desaparición en la Justicia junto a su esposa y madre de la menor, Liudmila. Pese a que la buscaron intensamente, la investigación no daba resultados exitosos.



Sin embargo, cuando estaban perdiendo las esperanzas, 20 años después llegó ese mensaje que tanto esperaban. La joven buscó por internet su nombre junto a la palabra 'desaparecida' y llegó a un artículo de 2017 en el que una mujer expresaba que creía que su hija todavía estaba viva.

"Me puse a leerlo y me encontré con muchas coincidencias. Eran tantas las similitudes que comenzaron a caer lágrimas de mi rostro", detalló.

Luego, relató: "Desde mis cuatro años vivo con mis padres adoptivos en Rusia, no sé ni cómo llegué a este país. Tras enterarme que mis padres me buscaban, me contacté con la policía, viajé a Bielorrusia y me reencontré con mis padres".

Pese a todas las coincidencias de los relatos, la familia decidió realizar un ADN que demostró efectivamente que esa nena que había desaparecido en el tren hace 20 años era esa joven de 24 que apareció en la puerta de la casa de esta pareja.