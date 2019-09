Comienza hoy oficialmente la campaña electoral para las presidenciales de octubre

Hoy arranca formalmente la campaña electoral con vista a las elecciones generales del 27 de octubre, 50 días antes de la fecha del comicio, tal como lo estipula el cronograma previsto por la Cámara Nacional Electoral, muy estricta en cuanto al cumplimiento de las normativas al respecto.

También hoy, sábado 7 de septiembre, vencen otros plazos relevantes, como la registración de candidatos proclamados en las PASO y los responsables financieros de cada lista, datos imprescindibles para competir en las elecciones que elegirán presidente y vicepresidente, diputados y senadores nacionales y, en algunos casos, gobernadores y jefes de Gobierno. Es el caso de la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

Solo seis agrupaciones superaron el porcentaje mínimo de 1.5% de los votos válidos válidamente emitidos para competir a por la presidencia en las elecciones del 27 de octubre.





El que más votos sacó fue el Frente de Todos, que postula a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner: alcanzó el 47.78% de los votos, es decir 11.622.020 de adhesiones. Es una coalición integrada por el Partido Justicialista, el Frente Renovador, el Partido Intransigente, el Partido Comunista, el Frente Grande, el Partido de la Victoria, el Partido Solidario, Kolina, Nuevo Encuentro, Compromiso Federal, Partido de la Concertación FORJA, Movimiento Proyecto Sur, Movimiento Nacional Alfonsinista, Partido del Trabajo y del Pueblo, Unidad Popular, Somos, Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo y Partido del Trabajo y la Equidad.

En segundo lugar se ubicó el oficialismo: Juntos por el Cambio, que presenta a la fórmula Mauricio Macri-Miguel Angel Pichetto, llegó al 31.79%, 7.824.996 de los votos. Es un frente integrado por Propuesta Republicana, Unión Cívica Radical, Coalición Cívica ARI, Partido Demócrata Progresista, Partido del Diálogo, Partido Fe, Movimiento de Integración y Desarrollo, Unión Popular, Partido Nacionalista Constitucional y UNIR.

Consenso Federal, que lleva a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, logró en las tercer puesto en las PASO con 8.22 % y 2.006.977 votos. Es una alianza integrada por Generación para un Encuentro Nacional, Movimiento Libres del Sur, Partido Federal, Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, Partido Tercera Posición, Unión Celeste y Blanco.

El Frente de Izquierda-Unidad, en cuya boleta figuran Nicolás Del Caño y Miriam Bergman, llegó en las primarias a 2.86 %, 697.748 votos. Es una coalición que integran el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero, la Izquierda Socialista, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, Partido Socialista de los Trabajadores Unificado y Poder Popular.

El Frente NOS, que postula la fórmula Juan José Gómez Centurión-Cinthia Hotton, alcanzó 2.63 % y 642.636 votos. Se trata de una alianza integrada por el Partido Conservador Popular, Valores para mi País, Nueva Unión Ciudadana, Acción Chaqueña y Fuerza Republicana.

El último partido que logró pasar el umbral de las PASO fue el frente Unite por la Libertad y la Dignidad (UNITE), que lleva la fórmula José Luis Espert-Luis Rosales: obtuvo 2.18 % y 533.081 votos. Está integrado por UNITE, Unión del Centro Democrático y el Partido Libertario.



No pasaron el piso mínimo el MAS, el Frente Patriota, el Movimiento de Acción Vecinal y el Partido Autonomista. Hubo 24.387.452 votos válidos, de los cuales 23.628.497 fueron afirmativos y 758.955 en blanco. Nulos hubo 300.019 y recurridos e impugnados alcanzaron los 35.707 votos.

Además de elegir presidente y vicepresidente, se elegirán 130 diputados nacionales (o sea, la mitad de la Cámara baja, que tiene 257) y 24 senadores nacionales (o sea, un tercio de la Cámara alta, que tiene 72).

Vale bien reiterar que para que una fórmula presidencial sea declarada triunfante en primera vuelta tiene que obtener 45% de los votos afirmativos, o bien el 40% y una diferencia de al menos 10% con la fórmula que le sigue. En caso de que no se cumpla ninguno de los requisitos, habrá una segunda vuelta para elegir presidente y vicepresidente.

En la provincia de Buenos Aires ganará la fórmula que obtenga un solo voto más que la siguiente debido a que no hay segunda vuelta.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires gana la fórmula que supere el 50%, aunque sea por un voto. Caso contrario, hay que llamar a una segunda vuelta.

La campaña electoral a través de los medios audiovisuales, que es gratuita y se decide a través de un sorteo de espacios público para las distintas fuerzas políticas en la Dirección Nacional Electoral, comienza recién el 22 de setiembre.

Por otro lado, la CNE informó que el 27 de septiembre comenzará la difusión de mensajes institucionales de formación cívica y educación digital sobre cuestiones electorales y uso responsable y crítico de la información electoral disponible en Internet, tal como lo explicó en un comunicado.