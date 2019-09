Tensión entre Rusia y Ucrania: Vladimir Putin anunció un "masivo intercambio" de prisioneros

Vladimir Putin anunció este jueves un intercambio "masivo" de prisioneros con Ucrania en una "próxima" fecha, medida que podría incluir al director de cine ucraniano encarcelado en Rusia, Oleg Sentsov, y contribuiría a reducir las tensiones entre ambos países.

Es la primera vez que el presidente ruso habla directamente de intercambio de prisioneros, después de semanas de informaciones de prensa sobre negociaciones al respecto entre Rusia y Ucrania.

"Nos acercamos a la finalización de las negociaciones" declaró Putin, durante un foro económico en Vladivostok (Extremo Oriente). El "intercambio será masivo" y su fecha "se anunciará próximamente".

Entre los nombres habitualmente citados en este intercambio figuran Sentsov, condenado a 20 años de prisión por terrorismo, o los 24 marinos ucranianos detenidos en Moscú tras un incidente naval frente a las costas de Crimea en noviembre pasado.



En sentido inverso, el periodista de la agencia de prensa Kyrylo Vychynsky, juzgado por "alta traición" en Kiev y sorprendentemente liberado bajo condiciones la semana pasada, podría ser entregado a Rusia.

"Será una normalización completa de nuestras relaciones. Es inevitable", agregó Putin.





Liberación y distensión

Minutos antes de estas declaraciones, el mismo tribunal que había puesto en libertad a Vychynsky ordenó liberar a Volodymyr Tsemaj, un ex jefe militar de los separatistas prorrusos del este de Ucrania, y "sospechoso" en la investigación sobre el derribo del vuelo MH17.

El Boeing MH-17 de la compañía Malaysia Airlines, que cubría el trayecto desde Ámsterdam a Kuala Lumpur el 17 de julio de 2014, fue derribado cuando sobrevolaba la zona de guerra con los separatistas en el este de Ucrania. Murieron las 298 personas a bordo, entre ellas 196 holandeses.

Tsemaj, ex responsable de la "defensa antiaérea" de los separatistas del este de Ucrania, es considerado un "sospechoso clave" en este caso, según una carta publicada el miércoles y firmada por 40 diputados europeos, que instan a no entregarlo a Rusia.



El nuevo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, partidario de una línea menos dura con Rusia, propuso en julio intercambiar a Oleg Sentsov contra Kyrylo Vychynsky.

Tras la inesperada puesta en libertad de Vychynsky, la prensa rusa anunció el traslado de Oleg Sentsov de su lugar de detención en el Gran Norte hacia una prisión moscovita, alimentando especulaciones sobre una próxima liberación.

Sentsov, de 43 años, fue condenado en 2015 a 20 años de prisión por preparar "un ataque terrorista" en Crimea. Varias personalidades occidentales pidieron su puesta en libertad, especialmente durante una huelga de hambre el año pasado.





Anexión y guerra

Unas 13.000 personas han resultado muertas en el conflicto entre Ucrania y la región separatista prorrusa del este del país, que estalló poco después de que Moscú decidiera anexionar la península ucraniana de Crimea en 2014.

Ucrania y sus aliados occidentales acusan a Rusia de haber apoyado militarmente a los separatistas, lo que Moscú siempre ha negado, pese a varias pruebas en sentido contrario.

No obstante, a pesar de la firma de diversos acuerdos de paz, se siguen produciendo regularmente incidentes armados en la región.



Con información de AFP