Lacunza: "El dólar blue es un tipo de cambio marginal"

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, sostuvo que "el dólar blue no deja de ser un tipo de cambio informal, marginal o ilegal. No es un ámbito de regulación del Estado. Son operaciones ilegales".



También intentó llevar calma tras las últimas medidas anunciadas el pasado domingo al afirmar que "no hay un volumen critico, están todos los dólares que hacen falta para los ahorristas".

"No creemos que estas medidas puedan ser permanentes en un país normal, pero ante la emergencia era mejor tomar estas medidas para evitar males mayores", dijo en C5N.

También aseguró que este martes "empezó a desacelerarse la salida de dolares de los bancos" y que la salida de la divisa estadounidense se debió a que "se les dio a los bancos mucho efectivo para que no hubiera riesgos de faltante, fue una sesión generosa".

"No es momento de echar culpas y responsabilidades sino de atender la emergencia y después analizar dónde están las responsabilidades", agregó.

En cuanto a los jubilados, Lacunza aseguró que "van a tener el aumento por ley en septiembre y otro en diciembre, y van a estar empatándole a la inflación punto más punto menos"