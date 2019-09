Comienza la batalla por los puestos en el Congreso

Es bien sabido que en el Congreso abundan las picardías de los titulares de ambas cámaras para filtrar “compañeros”, familiares y equipo político que tendría que retirarse junto a la gestión pero que pelea por un cargo de por vida en el ámbito legislativo.

En los últimos días, Gabriela Michetti implementó un sistema más rígido y transparente -como el de Diputados- pero con polémicas resoluciones administrativas que estiran algunas reglamentaciones hasta enero de 2020, una vez finalizado su mandato.

Es por esto que ahora no hay un sistema definido, sino un limbo entre el régimen vigente mezclado con reglamentaciones frenadas hasta el año próximo. Además, abundaron en las últimas semanas pases a planta permanente (se había dicho y más en medio de esta crisis que no se iban a realizar ingresos fijos por congelamiento de Estado) y aumentos en categorías de empleados.

Obviamente, el ojo está puesto en el entorno más cercano de Michetti -también hacia algunos senadores, inclusive, de la oposición- que sumaron a familiares directos y a trabajadores que intentan resguardarse.

Mientras tanto en las cercanías a Cristina de Kirchner ya comenzaron a tomar nota de todos estos movimientos, asumiendo que todas esas oficinas engordadas pueden quedar bajo su comando si llega a ganar la vicepresidencia.

Es por toda esta incertidumbre política que ya comienzan a ver la luz ciertos interrogantes. Por ejemplo: ¿hasta dónde llega la lista completa de “hijos e hijas” de actuales empleados que gracias a la gestión de sus padres pasan a planta permanente, todos ubicados en la cercanía mas íntimas del despacho de la actual vicepresidente?.

Resulta que en la actual administración de Gabriela Michetti quisieron ocultar varios nombramientos, haciéndolos con número de legajo y no con el nombre de la persona.

La tarea no fue exitosa ya que el fin de semana se conoció que todas estas minucias se pueden visualizar en decretos presidenciales y resoluciones administrativas que el Senado sube a su web con alguna demora, algo que no ocurre en la vanagloriada Cámara de Diputados. Allí, la oscuridad es aún más evidente: las resoluciones de presidencia hay que buscarlas una por una y con un sistema de verificaciones clásico para no ser considerado un virus, un trabajo de hormiga y que detona cualquier tipo de paciencia.

Algo similar ocurre con las resoluciones administrativas -lugar que comanda Florencia Romano-, aunque allí se puede consultarlas por año y aparecen los títulos de cada norma. Es curioso como en Diputados nadie preguntó por los pases a planta permanente a principio de año en la imprenta, por ejemplo, o la demora de dos meses -solucionada días atrás- para actualizar las resoluciones administrativas de Romano.

Es decir, ante situaciones llamativas, abundan las críticas a Michetti, pero nada se dice en Diputados...