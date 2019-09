Carlos Torres calificó de "injustas" las acusaciones del justicialismo

El secretario de Municipios y Comunas de Santa Fe, Carlos Torres, consideró "injustas" las acusaciones del justicialismo y destacó que el gobierno provincial el dio un trato igualitario en la distribución de partidas.



El secretario de Municipios y Comunas de Santa Fe, Carlos Torres, tildó de "injustas" las acusaciones de los intendentes y presidentes comunales justicialistas, quienes un comunicado cuestionando al gobierno santafesino por la demora en el envío de recursos correspondientes al Fondo de Obras Menores.

Por medio de un comunicado, el Partido Justicialista (PJ) provincial acusó al gobierno del Frente Progresista de "discriminar" a los intendentes y presidentes comunales peronistas en el envío de recursos correspondientes al Fondo de Obras Menores y amenazó con recurrir a la Justicia si el gobierno no corrige lo que consideran un hecho de "discriminación política"

Hoy Torres consideró que los dichos del comunicado le parecen "injustos y no se atienen a la realidad". El funcionario también destacó que el documento "tiene apreciaciones equivocadas desde el punto de vista político".

"Estamos entendiendo que la situación que viven tiene que ver con una política económica nacional que ha producido un descenso en los ingresos en ciudades y pueblos, tanto sean de coparticipación nacional como de ingresos propios", señaló Torres, y agregó: "A eso se suma al aumento de los costos que tienen los gobiernos locales para llevar adelante la política salarial, para cumplir con la cláusula gatillo y la prestación de los servicios, y eso los pone en una encrucijada".

"Pero atribuir esto a una discriminación de la provincia, donde siempre se vio a un gobierno igualitario, que trató a todos los gobiernos locales sin importar el color político, me parece injusto y no se atiene a la realidad", subrayó.

Torres señaló que más que un análisis económico "hay una mirada política afianzada en una realidad difícil que viven municipios y comunas", pero resaltó que las medidas del gobierno nacional"también afectan al presupuesto provincial en unos 10 mil millones de pesos

Cuando le indicaron que en el documento se hace alusión a deudas de dos y tres años por el Fondo de Obras Menores. Torres dijo que el gobierno "aclaró esta situación" y reveló que si persisten deudas de 2016, 2017 y 2018 en el pago del Fondo de Obras Menores "es porque no han terminado de cumplimentar con los expedientes correspondientes que tienen que ver con la ejecución de las obras, con la rendición de cuentas".

Torres explicó que "puede haber algún caso puntual, es probable, pero la mayor parte de los lugares han tenido cambio de destino. Y cuando se hace eso se hace un nuevo expediente. Algunos no han tenido rendición de cuentas o no han terminado de ejecutar las obras. No digo que la provincia no tenga responsabilidad en algún atraso, pero se ha hecho un gran esfuerzo por adelantar los pagos de Obras Menores. De todos modos, entendemos los reclamos y los vamos a estar atendiendo", redondeó el funcionario provincial.