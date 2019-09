Rosario - Le hicieron "el cuento del tío" y le robaron unos tres millones de pesos

"Le hicieron el famoso «cuento del tío»", se lamentó un familiar. Ángela, de 71 años, recibió un llamado de una mujer que se hizo pasar por su nieta que le advertía sobre el regreso del "corralito", y le sugería que le entregara sus ahorros para ponerlos a salvo. Finalmente la anciana accedió y los delincuentes se alzaron con un botín de unos tres millones de pesos.

"Me llamaba la atención que me dijera «abuela», porque mi nieta me dice «nona»", contó Ángela, pero la sospecha no fue suficiente para que alcanzara a detener la maniobra.

La mujer, que vive en Crespo al 1900, recibió un llamado donde le pidieron "la plata que tenía guardada".

"Me dijo: «Ya vio los problemas que están pasando, con el corralito que se viene...». Y yo, estúpida, le dije dónde estaba la plata", relató a El Tres.

Poco después sonó el timbre: era un hombre que decía haber acudido a la casa de Ángela de parte de su nieta. La mujer dejó entrar al sujeto, que se llevó todo el dinero, que habría ascendido a unos tres millones de pesos. "Son los ahorros de toda una vida", sostuvo la mujer, que enviudó hace cerca de nueve meses.

Gabriel, yerno de Ángela, dijo que no es la primera vez que intentaron hacerle "el cuento del tío", pero la diferencia es que esta vez cayó. "Se hicieron pasar por mi hija y ella le creyó", indicó.

Contó además que la mujer que la llamó por teléfono "le hizo escribir números, supuestamente números de cuentas y fechas, pero era nada más que para mantenerla entretenida".

Casos similares se registraron en las últimas horas en la provincia de Mendoza, donde incluso el Ministerio de Seguridad recomendó evitar entregar datos a personas desconocidas o ajenas a la familia. También sugirieron que no se permita a personas extrañas el ingreso al interior de la vivienda, ni entregarles suma alguna de dinero.