Se conocerá hoy el veredicto a Amado Boudou en el juicio por el auto con papeles truchos .

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou afrontará este jueves su tercer veredicto en el juicio oral. En este caso se lo juzga por dos hechos: la presunta falsificación de tres formularios para transferir un auto Honda y por las irregularidades en la compra de 19 vehículos de alta gama cuando era ministro de Economía. La Fiscalía pidió que sea condenado a cinco años de prisión y su defensa la absolución.



Fuentes judiciales informaron a Infobae que a las 10 comenzará la audiencia en la que Boudou y el resto de los acusados en el caso de los autos de alta gama tendrán la posibilidad de decir sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal 8. Luego habrá un cuarto intermedio y los jueces Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez convocaron para las 14 horas a todos los imputados para dar a conocer su veredicto. La decisión será en los tribunales de Comodoro Py.

Preso en la cárcel de Ezeiza bajo prisión preventiva, Boudou ya pasó por dos juicios orales. El primero fue por el caso de los formularios -uno de ellos el 08- en el que fue absuelto pero luego la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se haga un nuevo proceso. Y el segundo, por el caso Ciccone en el que tiene una condena a cinco años y 10 meses de cárcel.







El caso del auto Honda se trata de las presuntas irregularidades en tres formularios para hacer la transferencia en 2003 de ese vehículo modelo 1992. Por este hecho, junto con Boudou están acusados su ex pareja Agustina Seguín, la titular del titular del Registro Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, María Graciela Taboada de Piñero, y los gestores Alberto Soto y Rodolfo Basiami.

Ese caso ya fue juzgado y en agosto de 2017 el Tribunal Oral Federal 1, por mayoría, sobreseyó a todos los acusados porque la acusación estaba prescripta.Pero tres meses después la Sala IV de Casación anuló el fallo y ordenó que se haga un nuevo juicio que recayó en el Tribunal Oral Federal 8.





El mismo tribunal tenía el caso de los autos de alta gama. Se trata de las presuntas irregularidades en la compra en 2009 para el Ministerio de Economía de trece Bora, tres Passat, tres Vento concesionaria "Guido Guidi". La imputación es que la adquisición se hizo de manera irregular porque se realizó mediante una subasta directa, sin cumplir los procesos establecidos y porque la concesionaria presentó un pliego de compra acorde a las condiciones del Ministerio de Economía.El costo fue de 2.131.400 de pesos. Además de Boudou están acusados los ex funcionarios del Ministerio de Economía Benigno Alberto Vélez y Álvaro Palencia Reffino; el ex titular de la Sindicatura de la Nación (SIGEN) Daniel Reposo y los titulares de la concesionaria, Guido Guidi y Fernando Guidi.





El juicio comenzó en marzo y el fiscal Abel Córdoba dio por probada ambas acusaciones contra el ex vicepresidente y pidió que sea condenado a tres años de prisión por los formularios y a cuatro por la compra de los autos para el Ministerio. Por los dos hechos solicitó una pena única de cinco años. Por su parte, los abogados de Boudou -Graciana Peñafort para el caso del 08 y Eduardo Durañona por el de los 19 vehículos- reclamaron su absolución.

El fiscal también pidió condena para el resto de los acusados, excepto para dos. Para el gestor Basiami por el 08 y para el ex funcionario de Economía Palencia Reffino solicitó la absolución.

Por ninguna de estas dos causas Boudou está preso. Sí está detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero pasado -antes lo había estado en otras dos ocasiones- por el caso Ciccone por el que fue condenado a cinco años y diez meses de prisión. La condena fue confirmada por la Cámara de Casación y su defensa apeló para que sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.