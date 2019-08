Hezbollah amenazó con llevar a cabo un "ataque sorpresa" contra Israel en los próximos días

El subsecretario general de Hezbollah, jeque Naim Qassem, manifestó que su organización atacará "por sorpresa" a Israel en los próximos días en represalia por una serie de incursiones aéreas atribuidas a la aviación israelí en el Líbano y Siria.

No obstante, Qassem opinó que no cree que se desatará una guerra entre el grupo terrorista libanés chií e Israel.

"Yo descarto que haya una atmósfera de guerra, sino de una de respuesta a un ataque", expresó el cabecilla de Hezbollah al canal Russia Today (RT) en árabe. "Todo será decidido en su momento".



"Es nuestro derecho responder", agregó. "El golpe que recibirá Israel será sorpresivo".

Qassem afirmó que el presidente libanés, Michel Aoun, que es considerado un aliado de Hezbollah, apoya las intenciones del grupo y "también cree que [el Líbano] no puede quedarse de brazos cruzados ante la agresión de Israel, y que responder es nuestro derecho".





Fuentes anónimas vinculadas a Hezbollah dijeron a la agencia de noticias Reuters que el grupo terrorista planea un "ataque calculado" para evitar una nueva guerra.

El diario Asharq al Awsat, de propiedad saudita, editado en Londres, informó que diplomáticos libaneses establecieron contactos internacionales para tratar de evitar una escalada.

El primer ministro libanés, Saad Hariri, dialogó con el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, como así también con altos funcionarios rusos para pedirles que contengan a Israel, según un reporte del Canal 12 de la televisión israelí.

Hariri exteriorizó su preocupación de que la respuesta de Hezbollah desate una guerra total que deteriore aún más la delicada situación del Líbano.





Tensión entre Israel y Líbano

Las tensiones han ido en aumento desde el sábado por la noche, cuando Israel atacó objetivos de Hezbollah en Siria para impedir una ofensiva con drones iraníes.

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos tres personas murieron, dos de ellas, miembros de Hezbollah, y la tercera, otro supuesto miliciano iraní.

Horas más tarde, el domingo, poco antes del amanecer, un drone cayó y otro explotó en la periferia sur de Beirut, la capital de Líbano y bastión de Hezbollah, según denunció el grupo terrorista.

Israel se atribuyó el ataque en Siria, pero no los del Líbano.

Este miércoles, el ejército libanés disparó contra un drone israelí que sobrevolaba una región del sur del país en "violación del espacio aéreo", indicó la agencia nacional de prensa ANI.



La información también fue confirmada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI): "Se escucharon disparos desde territorio libanés hacia un espacio aéreo en el que operaban aviones no tripulados de las IDF. Los drones completaron su misión y no se informaron daños".