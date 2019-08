Descubren un plazo fijo de U$S 700 mil vinculado a uno de los sindicalistas detenidos en Córdoba

La justicia de Córdoba descubrió un plazo fijo de 700 mil dólares vinculado, supuestamente, del detenido secretario general del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), Mauricio Saillén, lo que complica la situación judicial del poderoso sindicalista cordobés, informó La Voz del Interior.



En la casa de Saillén, las fuerzas de seguridad se llevaron dos camionetas Volkswagen Amarok, un Volkswagen New Beetle ("escarabajo"), dinero en efectivo, relojes de marca, una pistola Glock y otra Beretta, computadoras y muchas joyas.

En tanto, en la casa de Pascual Catrambone -el segundo del Surrbac-, las fuerzas se incautaron de dos camionetas Volkswagen Amarok V6; una moto BMW, un Jeep, un Audi y un auto Mercedes Benz. También se habría hallado otra importante suma de dinero en dólares y reales. La pileta de la casa de Catrambone tiene el escudo de Talleres de Córdoba pintado en el fondo.

La concejal de una coalición que integra Cambiemos, Laura Sensa, dijo a Clarín que las sorpresivas detenciones fueron motivadas por “un detallado informe de la Unidad de Información Financiera (UIF)” sobre los giros de dinero de los detenidos, el sindicato y sobre todo la mutual del Surrbac.

Sensa, autora de la denuncia original que abrió la investigación judicial, dijo que los detenidos están acusados por los supuestos delitos de defraudación, lavado de dinero y usura. Este último delito “se debe a que la mutual prestaba dinero a los socios a tasas de hasta el 140 por ciento anual lo que aumentó su capital original que se usó, luego, para otras inversiones en una típica bicicleta financiera”. “El caso de Saillén es parecido al de Milagro Sala en Jujuy, salvando las diferencias”, agregó Sensa.

Recordó que Saillén fue aliado del líder de Camioneros Hugo Moyano, hasta que éste se peleó con Cristina Kirchner en el 2011 y luego “pasó a controlar de hecho el negocio de la recolección de residuosen Córdoba Capital y otras ciudades”. “Era tan grande su poder que logró que los dirigentes de su mutual que nos dieron la primera información para la denuncia fueron echados de las empresas privadas en que trabajan”, agregó Sensa La concejal dijo que el hijo del detenido, Francisco Saillén “también está investigado en la causa y es candidato a diputado nacional en quinto término por el Frente de Todos en Córdoba”.

Por su parte, Franco Saillén, hijo de Mauricio Saillén, negó las acusaciones y consideró que el caso “es muy raro; creo que es un proceso judicial que va acompañando un proceso electoral”.

A su vez, trabajadores de la recolección de residuos se presentaron en los domicilios de Saillén y Catrambone para brindarles apoyo.

El gremio, en un comunicado, repudió: "el allanamiento a los domicilios de nuestros dirigentes Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, así como los allanamientos de la sede de las organizaciones vinculadas al Sindicato. No hay un solo elemento que justifique semejante atropello”.

A su turno, el fiscal federal y miembro de “Justicia Legítima” Enrique Sensetrati, quien impulsó la causa, dijo que “no hay ninguna motivación política” en esta investigación, sino que se basa en pruebas.

La detención de Saillén se suma a la de Herme "Vino Caliente" Juárez, del ex secretario del SOMU, Omar “Caballo” Suárez, del ex titular de la UOCRA de La Plata “Pata” Medina y del ex secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación Marcelo Balcedo, en su mansión en Punta del Este. Mientras la justicia investigan a Pablo Moyano, hijo del titular del sindicato de Camioneros, por supuesto fraude a Independiente, entre otras causas.



Saillén y Catrambone, fueron detenidos el martes por orden del juez federal Ricardo Bustos Fierro, quien en los próximos días se apartaría del caso por razones procesales.

En la causa se investigan presuntas irregularidades en contratos de la Asociación Mutual del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba, (Amsurrbac) y la eventual comisión de delitos de defraudación, usura y lavado de dinero.

El martes se allanó la sede del Surrbac, en Lima al 400 del centro de Córdoba, y luego los domicilios particulares de los acusados.

También se allanó la casa de Franco Saillén, vocal del sindicato y legislador de Córdoba, pero no se conocieron -hasta ahora- imputación ni orden de detención para él.

En el operativo en la mutual participaron efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La causa tiene 19 imputados en total y comenzó siendo investigada por la fiscal provincial Patricia Ramírez, luego por tratarse del delito de lavado de dinero pasó a la justicia federal.

Sesma había presentado su denuncia penal el 28 de Junio del 2018, ampliándola el 20 de diciembre del mismo año, esta última vez ante el fiscal Raúl Garzón. Luego el caso pasó a la justifica federal

La concejal cuestiona el origen de ese dinero manejado por estos líderes sindicales relacionándolo "directamente con el desmanejo y la corrupción del sistema de recolección de la basura con la complicidad gremial /política/ empresarial". Sesma basó su denuncia penal en investigaciones de los periodistas Sergio Carreras y Federico Tolchinsky. Paralelamente, la concejal Sesma realizó una denuncia formal ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a cargo de Mariano Federici, que aportó “prueba determinante” en la causa.