Se realizó una inspección ocular en un departamento de Claudia Villafañe a pedido de Diego Maradona

n horas de la mañana se realizó un operativo para hacer una inspección ocular en uno de los departamentos de Claudia Villafañe en Villa Devoto en el marco de la causa que lleva Diego Maradona contra su ex mujer por apropiación indebida de 458 objetos que le pertenecían. No obstante, no se encontró ninguno de los artículos reclamados por el ex futbolista y sus representantes legales seguirían realizando inspecciones en otros domicilios de la familia.

En el domicilio, ubicado en Habana y Segurola, se habían hecho presentes el representante legal de Maradona, Matías Morla y más tarde el de Claudia Villafañe, Fernando Burlando. Este último acompañó a personal de la fiscalía y a Morla para que accedan a la vivienda y se busque los elementos que reclama el ahora DT.

A los pocos minutos el abogado de Maradona se retiró y el ex futbolista utilizó su cuenta de Instagram para informar que no se había encontrado lo que se buscaba. "Siguen sin devolverme lo que me robaron", escribió en un extenso post.



Recordemos que el martes pasado, en el marco de esta causa, se dio una audiencia judicial entre Villafañe y los representates de Diego Maradona, su abogado Matías Morla y Yamil Castro, en la cual no se llegó a ningún acuerdo. Maradona no se presentó en ese momento porque según Morla prefirió hacer una teleconferencia. Tras la falta de acuerdo, Morla dijo que irían "con todo contra Villafañe" para que le devuelva los objetos.

Inspección, no allanamiento

Según explicaban hoy los representantes legales, debido a que es una inspección ocular, de encontrarse los objetos reclamados por Maradona, sólo se registraría en la causa que los mismos se encuentran en ese domicilio, pero no serían secuestrados.



En el lugar también se había citado a un cerrajero por si los representantes legales de Villafañe se negaban a dar acceso al departamento. Debido a que esto no ocurrió, el operativo no se encuadró en un un allanamiento y el cerrajero no debió abrir por la fuerza el domicilio.





Ads by



"Allanamiento es cuando si no abrís la puerta tiene que abrir con la fuerza pública. Tiene que venir un funcionario y un oficial de justicia. Y si no te abren la puerta de la casa el cerrajero rompe y se abre la puerta", explicó a varios medios Morla.

Por otra parte, detalló: "Diego Maradona no va a venir, estará esperando los resultados. Él quiere que le devuelvan sus cosas. Diego también pidió que se desaloje el departamento de la calle Nazarre, que esperemos que no haya ningún familiar que tenga que desalojarse".

Uno de los periodistas le preguntó si allí vive la mamá de Claudia a lo que Morla contestó: "Eso lo decís vos (..) acabo de cortar con él y no sé si él sabe o no sabe que vive alguien, me dijo que desaloje. Debería estar habitado porque en el expediente no hicieron cambio de domicilio".

Las causas judiciales de Maradona contra Villafañe



Morla explicó que lo que Maradona reclama se encuentra detallado en "la causa penal" que son "más de 400 camisetas, un regalo de Fidel Castro que es una gorra del Che Guevara", entre otros objetos. Además, dijo que no fueron regalos de Diego a Claudia: "Si fuera así, estarían detallados en los documentos como donaciones, y esos documentos no están".

Recordemos que en abril de 2016 l a jueza Karina Zucconi había dictaminado la inocencia de la madre de Dalma y Giannina en la causa por la supuesta apropiación indebida de 458 objetos de Maradona, como camisetas, botines, pelotas y trofeos de su época de futbolista. En junio de 2017, la Justicia también falló a favor de Villafañe por el supuesto desvío de dinero de Maradona para comprar propiedades en Miami.

No obstante, según Morla las causas siguen en pie. "Cuando Villafañe dijo que tenía todas las causas cerradas, estaba mintiendo una vez más", dijo hoy el letrado.

Es que en marzo de este año una nueva resolución falló a favor de Maradona para poder auditar la colección de camisetas y demás objetos adquiridos durante su carrera. El dictamen que fue firmado por las integrantes de la Sala J de la Cámara Civil, Marta del Rosario Mattera, Patricia Barbieri y Beatriz Alicia Verón, le dio vía libre a al ex jugador para relevar el estado actual de las pertenencias que se encuentran en posesión de Villafañe.

Por su parte, Villafañe, había declarado en varias ocasiones que algunas camisetas no las tiene porque se las obsequió a Benjamín, el nieto por parte de Gianinna Maradona y Sergio Agüero.