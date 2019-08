Córdoba| Agravaron la acusación contra la arquitecta que le cortó el pene a su amante y se suspendió el juicio

El juicio contra Brenda Barattini, la arquitecta que le cortó el pene a su amante en Córdoba, fue suspendido. La medida se tomó luego de que, a pedido de la fiscalía, se agravara la acusación contra la joven. La nueva carátula es homicidio agravado por el vínculo en calidad de tentativa, un delito que según el Código Procesal de la provincia serrana sólo puede ser juzgado por un jurado popular.

La posibilidad del cambio de acusación se venía evaluando desde los días previos al inicio del juicio. De hecho, los abogados de Barattini le aconsejaron no declarar el lunes, en la primera jornada, hasta que hubiese una definición. La idea era evitar que la acusada hablara ahora y tuviera que volver a hacerlo más adelante en el nuevo proceso.



Según se informó, este miércoles se hará el sorteo informático de jurados y el próximos lunes, la selección. El nuevo juicio tendrá lugar entre los días 11 y 20 de septiembre.



Previo al pedido de la fiscal, hubo un testimonio que fue clave, el del ex novio de Brenda, Gonzalo Ezequiel Rodríguez, que estaba en pareja con ella cuando se produjo el ataque contra Sergio F.. Según contó, se había conocido a los 14 años y llevaban 7 años de noviazgo cuando la joven quedó detenida. Incluso, dijo, fue tres veces a visitarla a la cárcel.

Su testimonio había sido pedido por ambas partes. La defensa de la arquitecta buscaba acreditar que ella tenía una relación de pareja estable, que con Sergio F. sólo tenían encuentros informales y evitar que la acusación -por entonces, lesiones gravísimas- fuera agravada por el vínculo.



Sin embargo, el relato de Rodríguez terminó complicando a Barattini. El hombre contó que la noche del ataque -en noviembre de 2017- llegó al departamento de su novia y encontró a Sergio F. herido y a ella, sentada en la cama. Declaró que ella le aseguró que había querido abusar de ella, la primera versión que ella había dado de los hechos. Y luego le dio un bisturí y le pidió que lo matara.



En ese momento hubo un fuerte murmullo en la sala y la fiscal Laura Battistelli pidió que se anote esa frase textual.



Fue luego de este testimonio que pidió elevar la acusación a tentativa de homicidio y se suspendió el proceso judicial.

El juicio, en la Cámara 2ª del Crimen de Córdoba, había comenzado el lunes con la declaración de la víctima, Sergio F. Fue la primera vez que se dio a conocer su testimonio.

"Empezamos a tener relaciones y me dijo que me iba a dar una sorpresita. Que tenía algo para darme. Me puso un antifaz, como de terciopelo. Después me dijo que adivinara con qué me tocaba. También quiso atarme, pero no quise. Empezó a hacerme sexo oral. De repente sentí algo. Me quiso matar en ese segundo”. Así comenzó la declaración del hombre que sobre lo sucedido la noche noche de noviembre de 2017. En ese momento ella tenía 26 años y él, 40.

La joven primero dijo que él había intentando abusar de ella, pero luego contó que el ataque fue una venganza porque él había difundido un video íntimo.

Córdoba. Enviada especial.

DD