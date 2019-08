Dólar hoy: tras los ruidos con el FMI, la divisa subió más de $ 1 y el Central intervino con ventas por US$ 300 millones

El BCRA realizó seis subastas de US$ 50 millones. Más US$ 30 millones por cuenta de Hacienda.

El dólar subió este martes $ 1 ,40 con respecto a la última cotización, y cerró a $ 58,6 para la venta y $54,69 para la compra, según la cotización promedio del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La divisa ya dejó de aumentar en centavos para saltar de a pesos, con menos sensibilidad a las oscilaciones del mercado mayorista. En esa plaza, donde operan bancos y empresas, avanzó 90 centavos y cerró a $56,30. El Banco Central vendió US$ 300 millones en seis subastas (más los US$ 30 millones de Hacienda). El lunes no había intervenido en el mercado.



El riesgo país, en tanto, se ubica en 1.981 puntos, una suba de 8,8%. Los bonos de la deuda cotizan en rojo en el exterior.

La visita de los representantes del Fondo Monetario Internacional, que el lunes se reunieron con los referentes económicos de Alberto Fernández, está generando tensión en el mercado, a raíz de las declaraciones de unos y otros.



Tras el encuentro con el Frente de Todos, Fernández sacó un comunicando en el que le echó la culpa al organismo sobre la situación del país. El Fondo, por su parte, tuvo que salir a desmentir que haya pedido el adelantamiento de las elecciones a raíz del "vacío de poder" que se vive a causa del resultado de las PASO.

La incertidumbre sobre si el Fondo finalmente desembolsará la cuota de US$ 5.400 millones del crédito en septiembre está generando también inquietud entre los acreedores, que deben decidir si renuevan o no las Letes y Lecaps que le compraron al Gobierno.

