Las lluvias y unos 2.500 militares dejaron los incendios de la Amazonía "bajo control"

El ministro de Defensa de Brasil, Fernando Azevedo e Silva, afirmó este lunes que los incendios en la Amazonía están "bajo control" tras el despliegue de más de 2.500 militares y lluvias reportadas en algunas de las regiones afectadas. "Se ha exagerado un poco de que la situación está fuera de control, no lo está. Tuvimos picos de incendios mucho mayores en otros años", dijo el funcionario tras reunirse con el presidente Jair Bolsonaro y otros ministros para analizar la crisis por los fuegos en la Amazonía. "Es lógico, la situación no es simple pero está bajo control y se está enfriando", agregó. Bajo presión interna e internacional por los devastadores incendios, el presidente Bolsonaro ordenó el viernes un operativo militar para detener los fuegos que destruyen una de las zonas más biodiversas del mundo. Hasta el domingo por la tarde se registraron 80.626 incendios en todo Brasil en lo que va de año, un 78% más que en el mismo periodo de 2018, según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE). El ministro aseguró que el despliegue de más de 2.500 militares, cientos de vehículos y decenas de aeronaves han ayudado a aplacar los incendios, además de que los focos ígneos han disminuido debido a las lluvias en el oeste de la Amazonía. "Hasta la meteorología ayudó porque en una parte de la Amazonía oeste hoy hubo una situación de lluvias. Eso ayuda bastante". La Amazonía, una de las claves de la estabilidad climática mundial En los estados de Amazonas y Roraima, en el noroeste; y en los de Amapá, Maranhao y Tocantins, en el norte, las condiciones son buenas, pero la situación "preocupa un poco" en Acre, Rondonia y Pará, detalló. Porto Velho, la capital de Rondonia, amaneció este lunes bajo una neblina de humo y olor a quemado debido a los vientos de los incendios. Dos aviones cisterna Hércules C-130 comenzaron a lanzar decenas de miles de litros de agua en las zonas incendiadas. Azevedo e Silva afirmó que se espera reforzar los operativos con la ayuda de Chile y Ecuador, que ofrecieron asistencia con 30 brigadistas especializados cada uno y cuatro aviones cisterna el primero y uno el segundo. Israel, por su parte, ofreció enviar pronto "100 toneladas de material anti incendios" para evitar la propagación del fuego, indicó la portavoz de la embajada israelí en Brasil. También se espera ayuda de Estados Unidos, pero no se detalló de qué tipo. El humo se extiende por la región La gran cantidad de humo originada por los focos de incendios que afectan a la Amazonía, pese a que oficialmente los fuegos comienzan a retroceder, llegan estos días lentamente al cielo de países no amazónicos de la región y ponen en alerta a sus servicios meteorológicos. Dirigiéndose hacia el sur del continente, el humo podría seguir su curso a la provincia de Buenos Aires, según el SMN, que monitorea la situación. Brasil lucha contra el fuego en la Amazonía tras aparición de 1.100 nuevos focos El organismo indicó entonces que "el grueso de la concentración de humo estará en niveles superiores a los 1.000/1.500 metros sobre el nivel del mar". Sin embargo, advirtió que "es posible que parte del humo pueda depositarse en capas cercanas a la superficie, en concentraciones bajas y provocar disminución en la visibilidad". El Instituto Uruguayo de Meteorología, por su parte, aclaró que la difusión del humo se debe a "la corriente en chorro de capas bajas sudamericanas" que lo traslada "desde la región en que se producen los incendios hacia otras zonas, alcanzando a los países del sur del continente". El Gobierno de Perú también debió informar a su población ante la preocupación que despiertan los incendios. Ante la llegada del humo al territorio, el Ministerio del Ambiente instaló el 23 de agosto un equipo de medición de la calidad del aire en la provincia de Tahuamanu, limítrofe con Brasil. La deforestación en la Amazonía de Brasil destruyó 5.042 km2 en el último año Según el Gobierno peruano, los resultados mostraron que "las concentraciones de material particulado grueso y fino no superan los valores establecidos en los estándares de calidad ambiental". Asimismo, la cartera ambiental aseguró que los valores que sobrepasaron la normativa "fueron puntuales y no se han mantenido constantes a lo largo de las 24 horas de la medición". Por último, Paraguay no solo sufre las consecuencias del humo amazónico sino que lucha contra su propio gran incendio en la zona del Pantanal Paraguayo, un extenso territorio de humedales y reservas ecológicas que Paraguay comparte con Bolivia y Brasil. A su vez, los Gobiernos de Colombia, Venezuela y Ecuador también están enfocados en combatir y prevenir nuevos focos en sus territorios amazónicos. D.S.

Fuente www.perfil.com