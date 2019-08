"Claudio Caniggia mató a mi hijo por un paquete de cocaína"

En en el living de Susana Giménez, Mariana Nannishizo fuertes declaraciones sobre su relación con Claudio Caniggia.

La mediática contó que estaba embarazada de dos meses y medio cuando, una noche en Marbella, el ex futbolista quiso volver a su casa. "Me empujó contra un auto porque no lo dejé entrar a la casa. Venía nervioso y le dije que esa casa debía respetarla y que si estaba drogado que se fuera porque tenía tres hijos menores y dos señoras trabajando en mi casa".

"Ese día se fue y yo me quedé en mi casa con mis hijos. Al día siguiente vino mi masajista y de repente, mientras me hacía el masaje, empecé a sentir las piernas calientes. Cuando me miro estaba llena de sangre y agarré papel higiénico porque tenía una hemorragia", dijo y agregó "cuando el médico me vio me dijo que me fuera a mi casa a hacer reposo y volviera el lunes porque me tenía que hacer un legrado", recordó.

"Tenía un marido tirado en un puticlub, drogado, yo no podía irme a tirar a una cama y que me pase algo y que mis hijos se queden solos", dijo.

"Estuve 40 días tirada en una cama, y en 40 días no vino a verme", aseguró Nannis.

"Hoy tendría un hijo de 12 años. Él mató a mi hijo por un paquete de cocaína. Le importó nada que esté embarazada de dos meses y medio.Él mató a mi bebé, porque si no hoy tendría un hijo", concluyó.