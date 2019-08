Villa Cañas | Comunicado de Prensa Comisaria VI

Villa Cañas, 26 de Agosto de 2019.-

Por medio de la presente se hace constar los hechos ocurridos durante el fin de semana:

Día viernes 23 del corriente mes y año siendo las 17:30 horas, en momentos que se realizaban recorrido de prevención , personal policial es anoticiado de un accidente de tránsito en calle 55 e intersección con calle 44 , atento a eso se hace presente al lugar en mención donde a nuestro arribo se pueden constatar los dichos , que por razones que se tratan de establecer un automóvil Marca Volkswagen Modelo Gol Trend el cual circulaba por calle 55 en dirección sur-norte y que el mismo era conducido por el llamado , B.A.O., de 71 años de edad , domiciliado en esta ciudad,lo impacta una motocicleta Marca Keller , Modelo Dual 150 , que circulaba por calle 44 en dirección este-oeste y la misma era conducida por el llamado R.R.S , 19 años de edad ,domiciliado en zona rural de esta localidad , el mismo iba acompañado por una femenina menor de edad ,a raíz de dicho accidente ambos ocupantes del bi-rodado son trasladados al Samco local por Unidad del SIES , atento a esto personal policial se traslada a dicho nosocomio , se entrevista con la doctora de guardia que nos comunica que no presentan lesiones de consideración. Que se procedió a tomar vistas fotográficas del lugar, se realizó una minuciosa inspección ocular y apuntes para la confección de plano croquis demostrativo del lugar del siniestro. Posteriormente se procede al traslado de los vehículos siniestrados a los fines de realizar las pericias correspondientes. Interviene el M.P.A. de la ciudad de Venado Tuerto.-

----------------------------------------------------

Día Domingo 25 del corriente mes y año: se recibe un llamado telefónico a esta sede policial de que en ruta 94 yendo para el lado de Teodelina habría animales sueltos, atento a esto se comisiona el móvil 7406 con personal de esta dependencia. Es así que llegados al lugar a unos 5 km aproximadamente en dirección hacia la vecina localidad de Teodelina , a nuestra llegada se puede observar sobre la banquina un ternero que el mismo habría sido embestido por un automóvil Marca Ford, modelo Focus, de color rojo ,el cual se encontraba a 20 metros aproximadamente de donde se encontró el animal muerto y dicho vehículo era conducido por el llamado G.C.A , ser argentino, de 40 años de edad, domiciliado en General Arenales , provincia de Buenos Aires , acompañado por su familia , de dicho accidente no hubo que lamentar lesionados, que se hizo presente en el lugar el llamado P.J.C, domiciliado en esta Ciudad, y que el mismo reconoce el animal que es de su propiedad. Se hace constar que se traslada a esta sede policial al chófer del vehículo el cual es su deseo realizar una exposición para presentar al seguro. No se realizan actuaciones al no haber lesionados.-

----------------------------------------------

Día Domingo 25 del corriente mes y año: siendo las 13:15 horas, recepciona un llamado telefónico en la Dependencia, mediante el cual se solicita la presencia del personal de SIES 107 en sección quintas, atentos a esto nos dirigimos hasta el lugar en el móvil 7406 hasta conjuntamente con la ambulancia de SIES, constituidos en la vivienda, somos atendidos por familiares de una persona de sexo femenino la cual se encontraba en estado inconsciente. En forma inmediata la paciente, es trasladada en la ambulancia hasta el SAMCO local dónde luego de ser asistida, queda alojada en observación hasta el día de mañana.