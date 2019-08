La misión del FMI estaba reunida con Lacunza y Sandleris cuando Macri salió al balcón

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, y el jefe de la misión Argentina, el italiano Roberto Cardarelli, seguramente escucharon por la ventana del quinto piso del Palacio de Hacienda algunos de los gritos de "sí, se puede" y "no vuelven más". Los dos hablan perfecto español y deben haber cruzado alguna sonrisa si se filtraron consignas como "Argentina sin Cristina".



Lo cierto es que mientras los enviados del FMI mantenían el primer contacto formal con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, iba llegando a la Plaza de Mayo la manifestación que se había convocado en el Obelisco (y otras plazas del país) en apoyo a Mauricio Macri y su gestión.





La reunión duró una hora y media, aproximadamente, y pocos minutos antes de que los enviados del Fondo se retiraran del Ministerio, el Presidente salió a saludar a la multitud desde el histórico balcón de la Casa de Gobierno. Los técnicos que llegaron hoy desde Washington ya no estaban en Hacienda cuando Macri difundió el video en el que arenga diciendo: "Decidimos cambiar porque queremos ser mejores". "Tres años y medio es poco tiempo para cambiar todo lo que hay que cambiar", también dijo el mandatario.



"Fue protocolar, un primer encuentro", volvieron a repetir en Hacienda sin dar más detalles. Infobae pudo saber que Lacunza le pidió a su entorno ser muy estrictos con la comunicación de la visita del Fondo. "El diálogo es continuo y fluido", agregaron. "Es la primera reunión, donde se le da punto de partida a la misión de manera más formal, después siguen los encuentros con los equipos técnicos", detalló el vocero de otro de los presentes.



Además de Lacunza y Sandleris, también estuvieron el secretario de Política Económica, Sebastián Katz; el vicepresidente del BCRA, Gustavo Cañonero, y el funcionario residente del FMI en Argentina, Trevor Alleyne.

Mañana se sumarán a las reuniones con el FMI la jefa de asesores, Milagros Gismondi y los secretarios de Política Económica, Sebastián Katz; de Hacienda, Rodrigo Pena; y de Finanzas, Santiago Bausili. Podrían estar también el secretario de Legal y Técnica, Hugo Medina; y el de Energía, Gustavo Lopetegui.



Después de algunas dudas, desde el Gobierno explicaron ayer que esta no es una habitual misión de seguimiento del préstamo stand by. La quinta revisión del acuerdo firmado con el país por USD 57.000 millones se realizará en otro momento, aunque aún no se sabe si será nuevamente en Buenos Aires o en Washington. Viajar a DC es una posibilidad que surgió ayer de fuentes oficiales.

De la aprobación de esa misión, algo que Lacunza descuenta que pasará (se miden los números del segundo trimestres del año) depende el desembolso de USD 5.400 millones, la última cuota grande del préstamo que tendría que llegar a las arcas del Banco Central en algún momento de la segunda mitad de septiembre.