Llega la misión del FMIpara reunirse con Lacunza y el equipo de Alberto Fernández

Hoy se abrirá un nuevo capítulo entre la Argentina y el Fondo Monetario. Será cuando el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, designado esta semana en reemplazo de Nicolás Dujovne -el ministro que impulsó y firmó el stand by-, reciba de local a los economistas del FMI.

El equipo económico trabajará sábado y domingo en las oficinas del ministerio en lo que será su presentación ante las autoridades del organismo. Para el staff, será no solo su primer mano a mano con Lacunza sino también la primera sumersión en la economía post PASO, con el dólar a $ 57 y luego de que el Gobierno tomara una serie de medidas fiscales expansivas no previstas en la hoja de ruta.



El FMI, por su parte, emitió ayer un comunicado ayer. “Un equipo técnico encabezado por Roberto Cardarelli visitará Buenos Aires a partir de mañana. El equipo se reunirá con las autoridades argentinas para analizar los recientes acontecimientos económicos y financieros y los planes de políticas del gobierno”. Además anunció que el staff verá a la oposición. “El equipo también se reunirá con asesores económicos de los principales candidatos presidenciales para intercambiar puntos de vista”.

El stand by estipula que al próximo gobierno le tocará desembolsos por unos US$ 6.700 millones (de un paquete total cercano a US$ 55.778 millones y que ya fue desembolsado en alrededor del 80%). Los economistas de Alberto Fernández designados esta semana para reunirse con Lacunza fueron Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca. Ambos fueron designados para recibir al staff el lunes por la tarde en las oficinas del comité según confirmaron desde ese espacio.

La llegada de los economistas del FMI ocurre a dos semanas de las PASO y luego de que el Gobierno tomara una batería de medidas de alivio al bolsillo para contrarrestar su revés en las urnas. El Gobierno aplicó una eliminación del IVA en alimentos hasta fin de año, congeló las cuotas UVA, subió el piso para pagar Ganancias, dará un bono a empleados públicos y un plan de pagos a para las pymes. Lacunza dijo en la semana que el impacto de las medidas será de $ 59.986 millones. Pero calcula que por la mayor inflación la recaudación crecerá y el ‘bache’ será de $ 5.146 millones.

El FMI, que apoyó habitualmente de manera pública las medidas de Hacienda y el BCRA, no emitió esta vez un comunicado al respecto. Sus economistas se sentarán con las autoridades y asesores de la oposición a analizar estos números y otros de la economía tras el salto del dólar de $ 45 a $ 57. Según fuentes que conocen a los interlocutores, el staff del Fondo no habría visto con buenos ojos la reacción del Gobierno. Uno de los interrogantes es si el equipo económico no subestimó el costo y la pérdida de recursos fiscales. Otros creen que el equipo económico y el staff deberían rehacer el programa financiero, esto es, definir cómo el Gobierno se financiará en los próximos meses porque la porción de inversores que renovará las letras del Tesoro será menor a la prevista originalmente. Y la demanda de dólares podría aumentar.

El acuerdo stand by prevé un desembolso de unos US$ 5.400 millones para septiembre. Para ello el Gobierno debe demostrar haber cumplido las metas fijadas para el segundo trimestre del año. Hacienda cree que cumplió lo pactado y por ello no está en riesgo ese desembolso. Lacunza dijo que mantiene la decisión de cumplir hasta fin de año las metas fiscales y monetarias. Sin embargo el organismo pondrá la mirada ‘hacia adelante’: cómo el Gobierno piensa financiarse y analizar la sostenibilidad de la deuda ante una recesión mayor a la esperada. La Argentina es el país que recibió el préstamo más grande del FMI.