El fixture del Mundial de básquetbol China 2019

El torneo comenzará con una primera etapa de 8 zonas con 4 equipos cada una, disputándose del 31 de agosto al 5 de septiembre. Cada seleccionado jugará contra los otros tres de su grupo, lo que dará un total de 48 encuentros:

Grupo A (Beijing): China, Polonia, Venezuela y Costa de Marfil



31/8 (5.00): Polonia vs. Venezuela (DirecTV)

31/8 (9.00): Costa de Marfil vs. China (DirecTV)

2/9 (5.00): Venezuela vs. Costa de Marfil (DirecTV)

2/9 (9.00): China vs. Polonia (DirecTV)

4/9 (5.00): Costa de Marfil vs. Polonia (DirecTV)

4/9 (9.00): Venezuela vs. China (DirecTV)







Grupo B (Wuhan): Argentina, Corea, Nigeria y Rusia



31/8 (5.30): Rusia vs. Nigeria (DirecTV)

31/8 (9.30): Argentina vs. Corea del Sur (DirecTV y TyCSports)

2/9 (5.30): Argentina vs. Nigeria (DirecTV y TyCSports)

2/9 (9.30): Rusia vs. Corea del Sur (DirecTV)

4/9 (5.30): Corea del Sur vs. Nigeria (DirecTV)

4/9 (9.30): Argentina vs. Rusia (DirecTV y TyCSports)



Grupo C (Guangzhou): España, Irán, Puerto Rico y Túnez



31/8 (5.30): Irán vs. Puerto Rico (DirecTV)

31/8 (9.30): España vs. Túnez (DirecTV)

2/9 (5.30): Túnez vs. Irán (DirecTV)

2/9 (9.30): España vs. Puerto Rico (DirecTV)

4/9 (5.30): Puerto Rico vs. Túnez (DirecTV)

4/9 (9.30): España vs. Irán (DirecTV)



Grupo D (Foshan): Serbia, Italia, Angola y Filipinas



31/8 (5.30): Angola vs. Serbia (DirecTV)

31/8 (9.30): Filipinas vs. Italia (DirecTV)

2/9 (5.30): Italia vs. Angola (DirecTV)

2/9 (9.30): Serbia vs. Filipinas (DirecTV)

4/9 (5.30): Angola vs. Filipinas (DirecTV)

4/9 (9.30): Serbia vs. Italia (DirecTV)



Grupo E (Shanghai): Estados Unidos, Turquía, Japón y República Checa



1/9 (5.30): Turquía vs. Japón (DirecTV)

1/9 (9.30): República Checa vs. Estados Unidos (DirecTV)

3/9 (5.30): Japón vs. República Checa (DirecTV)

3/9 (9.30): Estados Unidos vs. Turquía (DirecTV)

5/9 (5.30): Turquía vs. República Checa (DirecTV)

5/9 (9.30): Estados Unidos vs. Japón (DirecTV)



Grupo F (Nanjing): Grecia, Brasil, Nueva Zelanda y Montenegro



1/9 (5.00): Brasil vs. Nueva Zelanda (DirecTV)

1/9 (9.00): Grecia vs. Montenegro (DirecTV)

3/9 (5.00): Montenegro vs. Nueva Zelanda (DirecTV)

3/9 (9.00): Brasil vs. Grecia (DirecTV)

5/9 (5.00): Brasil vs. Montenegro (DirecTV)

5/9 (9.00): Grecia vs. Nueva Zelanda (DirecTV)



Grupo G (Shenzhen): Francia, Alemania, República Dominicana y Jordania



1/9 (5.30): República Dominicana vs. Jordania (DirecTV)

1/9 (9.30): Francia vs. Alemania (DirecTV)

3/9 (5.30): Alemania vs. República Dominicana (DirecTV)

3/9 (9.30): Jordania vs. Francia (DirecTV)

5/9 (5.30): Alemania vs. Jordania (DirecTV)

5/9 (9.30): República Dominicana vs. Francia (DirecTV)



Grupo H (Dongguan): Canadá, Australia, Lituania y Senegal



1/9 (5.30): Canadá vs. Australia (DirecTV)

1/9 (9.30): Lituania vs. Senegal (DirecTV)

3/9 (5.30): Australia vs. Senegal (DirecTV)

3/9 (9.30): Canadá vs. Lituania (DirecTV)

5/9 (5.30): Canadá vs. Senegal (DirecTV)

5/9 (9.30): Lituania vs. Australia (DirecTV)



Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para la segunda ronda, mientras que los otros dos disputarán una ronda consuelo para definir los puestos del 17° al 32°. Todos los resultados de la primera ronda se arrastrarán a la siguiente.



La selección de básquetbol viene de ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con sus principales figuras Crédito: Prensa Lima 2019



Cómo sigue entre los mejores clasificados

A partir de los dos que acumulen más puntos de cada zona de la primera ronda, se armarán cuatro nuevos grupos de cuatro equipos para la segunda (del 6 al 9 de septiembre), donde cada selección se medirá con los dos a los que no enfrentó en la primera fase (recordando que se arrastran los resultados de la primera etapa). Es decir, habrá un total de 16 nuevos partidos. Los dos primeros de cada uno avanzarán a los cuartos de final. Los otros dos se ordenarán en los puestos 9 al 16 de acuerdo con las reglas oficiales.