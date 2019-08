Conmoción en Uruguay por el anuncio del presidente Tabaré Vázquez: padecería cáncer de pulmón

Uruguay se vio conmocionado este martes tras el anuncio del presidente Tabaré Vázquez de que padece cáncer de pulmón. A poco menos de un año de dejar la primera magistratura (el 1 de marzo de 2020), en medio de la campaña política rumbo a las elecciones de octubre, donde su partido, el Frente Amplio, no es favorito de triunfar y a pocos días del fallecimiento de su esposa, María Auxiliadora Delgado, el dos veces presidente de Uruguay decidió citar a la prensa para anunciar la enfermedad que padece: un nódulo en su pulmón derecho con características de un proceso maligno.

Se lo había comunicado a sus ministros minutos antes de dicha conferencia. En la reunión con los ministros les dijo que la Presidencia debía seguir funcionando de manera normal.

Según se pudo saber, Vázquez se alejará de su cargo la semana próxima por un par de días para efectuarse estudios complementarios. De ahí en más será junto al doctor de la Presidencia, Mario Zelarayán, con quién decida el tratamiento a seguir. El presidente también dijo ayer que de tenerse que efectuar algún tratamiento será en Uruguay porque "tenemos un cuerpo médico de excelencia, tecnología médica de avanzada que nos coloca dentro de los primeros países del mundo".







Zelarayán sostuvo que "el nódulo de Vázquez tiene características malignas pero no podemos avanzar más" hasta que se realicen estudios complementarios. Zelarayán sostuvo que se descubrió este cáncer mediante un estudio preventivo que se realiza Vázquez habitualmente y que no hubo ningún síntoma que pudiera indicar que este tumor estuviese presente. "Se agarró a tiempo la enfermedad", dijo, acotando que la próxima semana se realizará un estudio del tipo histológico y se realizará un plan para el tratamiento a llevar adelante.

"El presidente va a seguir trabajando, porque no hay ninguna incompatibilidad con que lo haga y se realice el tratamiento", aseveró. Zelarayán dijo que se efectuaron consultas con expertos internacionales en este tipo de cáncer y se llegó al acuerdo de que se puede tratar acá en Uruguay.

Vázquez fue fumador hasta los 24 años, y si bien esto el doctor Zelarayán no lo relacionó directamente con el diagnóstico, recordó que en la década de los 70 al 90, el tabaco estaba muy aceptado (se podía fumar en lugares públicos cerrados) y el humo secundario "termina causando problemas".

Por otra parte, y tomando en cuenta que algunos familiares del primer mandatario habían fallecido a causa de cáncer, el médico de Presidencia dijo que no se consideraba en una primera instancia que este caso tenga que ver con factores hereditarios, aunque hay que estudiar que tipo de tumor es. El médico también recordó que hace pocos días falleció la esposa del mandatario, "lo cual fue un duro golpe para él". El tratamiento será en la mutualista Asociación Española, donde Vázquez fue por muchos años jefe de Oncología. Precisamente uno de sus hijos es especialista en este campo de la medicina.





Tabaré Vázquez es uno de los mayores luchadores a nivel mundial contra el tabaco y por eso recibió diferentes distinciones a nivel global. Médico oncólogo, tras asumir su primer gobierno en 2015 decidió prohibir fumar en lugares públicos cerrados, prohibió la publicidad del tabaco, subió los impuestos a los cigarrillos y se enfrentó a un juicio internacional que le realizara la multinacional tabacalera Philip Morris, el cual terminó siendo favorable para Uruguay.

En setiembre de 2018, Vázquez recibió el premio "Héroe de la Salud de las Américas"por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por su lucha contra el tabaco.



Uruguay tiene uno de los más altos indices de cáncer de pulmón de América Latina con 1.500 casos cada año y por ello mueren 1.200 uruguayos por año. La alta tasa de mortalidad sucede porque mayormente se detecta cuando la enfermedad ha avanzado.

La vicepresidenta

La vicepresidencia de Uruguay es ocupada por Lucía Topolansky, esposa de José Mujica. Por el momento no se ha anunciado la posibilidad de que Topolansky asuma la presidencia de manera permanente, ya que hay que ver como avanza el tratamiento que se le realizará a Vázquez, aunque la actual senadora ocupará la presidencia de manera momentánea cuando el mandatario se deba alejar para efectuarse los estudios ante la enfermedad. Tampoco está descartado que pueda llegar a ser intervenido quirúrgicamente, lo cual lo alejaría a Vázquez de la presidencia por un tiempo más prolongado.





El 13 de setiembre de 2017, Topolansky asumió la vicepresidencia de Uruguay ante la renuncia de Raúl Sendic, convirtiéndose en la primera mujer que llega a la vicepresidencia del país. Topolansky ingresó en 1967 al Movimiento de Liberación Nacional -Tupamaros, y ahí conoció a Mujica. Durante la dictadura militar (1973 – 1985) estuvo presa y posteriormente con la llegada de la democracia, fue electa con el correr de los años como edil de Montevideo, diputada y senadora, siempre por su sector frenteamplista (lista 609 del MLN). Topolansky es la senadora que encabezaba la lista más votada en las elecciones de 2015, de ahí que le correspondiera llegar a ser vicepresidenta de Uruguay.

Muestras de apoyo

Toda la clase política uruguaya envió muestras de apoyo al presidente Tabaré Vázquez. Mediante las redes sociales se expresaron mayormente los políticos de diferentes sectores. El candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle dijo "en esta cerca del Presidente. En esta despojarnos de diferencias políticas. En esta solo apoyo y deseos de seguir adelante peleándola".