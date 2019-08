El minuto a minuto de las PASO 2019: votó el 42% del padrón y piden a la ciudadanía que no demore en ir a sufragar

13.57 La Cámara Nacional electoral confirmó que entre las 8 de la mañana y las 14 ya votó el 42% del padrón. "Es habitual que sobre el mediodía, antes del almuerzo, los electores quieran cumplir con su derecho y su deber y votar. Es también el momento en el que se juntan un poco más de colas en las escuelas", afirmó Sebastián Schimmel, secretario de Actuación Electoral, en referencia a las largas colas que se están produciendo en los centros de votación.

13.39 Votó Cristina Kirchner. La ex presidente y precandidata a vice del Frente de Todos, emitió su sufragio en la mesa Nº 611 de la Escuela Nº 19 Luis Piedrabuena, en Río Gallegos. Todavía no se sabe si hablará ante los medios, como hizo todo el resto de los candidatos.

13.36 El voto del precandidato presidencial de NOS, Juan José Gómez Centurión, quien en los últimos días recibió el apoyo de miles de fieles evangelistas.

13.31 Manuela Castañeira, la única precandidata presidencial mujer, también emitió su voto en un clima extraño. La representante del nuevo MAS se mostró feliz por participar en la jornada cívica, pero denunció el robo de boletas de su espacio en diferentes cuartos oscuros.

"Quiero advertir y denunciar sobre el robo de boletas hacia la lista 13. Nos han llegado mensajes por muchísimas redes sociales haciéndonos saber que se estaban realizando estas maniobras, que también detectaron nuestros fiscales de escuela. Por eso les pedimos que si no encuentran nuestra boleta en el cuarto oscuro, que denuncien y se las reclamen al presidente de mesa", afirmó la representante de la Izquierda.

13.15 El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández también emitió su voto. Se postula como precandidato a concejal en la ciudad de Pinamar.

13.08 Según informó la Cámara Nacional Electoral, hasta el mediodía de hoy ya votó el 30% del padrón en todo el país. La misma Cámara le pide a la gente que se apure a ir a votar ya que se están formando largas colas y crece el tiempo de espera. Se puede emitir el sufragio hasta las 18.

13.00 La ex presidente Cristina Kirchner ya llegó a la escuela Nº 19 Luis Piedrabuena, de Río Gallegos, para emitir su voto. El momento en el que deposite el sobre de la urna será transmitido por un equipo de producción propio. La ex mandataria permanecerá en Santa Cruz, ya que no hay vuelos por la noche para poder regresar a la Ciudad de Buenos Aires.

12.20 Después de más de media hora de espera en la fila, Axel Kicillof pudo votar en la Escuela Pública Nº 10 de Manzanares, Pilar. Después de su sufragio, atendió a los medios de prensa y, aún en plena veda, deslizó críticas por las campañas electorales de los dos partidos principales.

"Fue una campaña muy desigual. Estamos en un momento en el que no se puede hablar demasiado de estas cuestiones. Se nota en todo. Pero bueno, hemos caminado, hablado con la gente, hemos podido escuchar a la gente, se ha podido expresar en toda la provincia, contar cómo la está pasando y ante la situación actual", afirmó.

Y completó: "Hoy mismo hubo una resolución de la Justicia sobre cómo se manejó todo lo del escrutinio provisorio. Nosotros queremos la mayor transparencia. Necesitamos certezas y no queremos que nadie se vaya a dormir, como pasó alguna vez, pensando que pasó alguna cosa y después pasó otra. Que nadie festeje lo que no hay que festejar".

11.57 Los famosos también empezaron a participar en las PASO. Marcelo Tinelli, quien fuera compañero de fórmula de Matías Lammens durante años en el club San Lorenzo, acudió al colegio Bayard, de Barrio Parque, feliz de poder cumplir con su deber ciudadano.

11.40 La Dirección Nacional Electoral informó que, en virtud con lo resuelto por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la Capital Federal, los primeros resultados de las PASO serán comunicados una vez que se compute el 10% de las mesas escrutadas en los cuatro distritos más importantes del país: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

11.33 Poco después de las once y media, el precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se presentó en la Escuela Pública Nº 10 de Manzanares, Pilar para emitir su voto. El ex ministro de Economía debió esperar a decenas de personas que esperaban delante de su turno en la fila. Mientras se sacó selfies y compartió abrazos con potenciales votantes.

11.32 El precandidato a presidente por el Frente de Izquierda Unidad Nicolás del Caño votó este mediodía en el partido de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. "Estamos con expectativa para el día de hoy, convocando a toda la gente que vote sabiendo que no hay solo dos opciones en esta elección, que puede ir a votar siguiendo sus convicciones", resaltó.

11.30 Por decisión de la cartera de Seguridad de la provincia de Santa Cruz. Los medios de comunicación no podrán acceder al patio de la Escuela Nº 19 Luis Piedrabuena de Río Gallegos, para reflejar el voto de la ex presidente Cristina Kirchner. Esa escena será transmitida en vivo por un canal oficial de la propia ex mandataria y será llevada a cabo por un equipo de producción personal.

11.27 Optimismo y confianza fueron las términos más repetidos por los precandidatos que se presentaron a votar en sus respectivas escuelas.

11.20 Matías Lammens aseguró que respetó algunas cábalas, como usar un par de zapatillas gastado fetiche y haber comido con familiares específicos. Además, procuró que haya transparencia a la hora del conteo de votos: "Yo espero que no suceda nada raro con el escrutinio. La verdad que no nos tienen que quitar la alegría de votar. Esperemos que nadie haga raro, que se respete el voto de los argentinos y que, gane quien gane al final del día, podamos decir que hoy fue una jornada histórica", dijo.

11.14 Otro de los que ya emitió su voto es el precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Matías Lammens. El presidente del club San Lorenzo de Almagro acudió a la Escuela Nº 6 Vicente López con un tono sereno pero de muchas expectativas.

11.12 El precandidato a senador por la ciudad de Buenos Aires Martín Lousteau votó en el instituto Ambrosio Tognoni en el barrio porteño de Palermo. "Es importante que en elecciones que tienen varias vueltas la gente vaya y se manifieste, así lo que se decide es lo que decide una enorme mayoría de los argentinos", destacó.

11.06 El presidente Mauricio Macri se mostró tranquilo de cara a las PASO de hoy, aunque advirtió sobre la importancia de los comicios para el futuro del país. "Estas elecciones definen los próximos 30 años", afirmó ante la prensa, dentro de la escuela Wenceslao Ponce.

"Los mercados obviamente esperan que sigamos en el mismo camino. El mundo espera que sigamos por el mismo camino (…) Es muy importante lo que pase en esta elección. No es que las PASO no sirven. Es una elección, expresa muchas cosas hacia adentro y hacia afuera del país. Con lo cual hoy es importantísimo que la gente vaya a votar", completó.

11.00 Media hora después de lo estipulado, el presidente Mauricio Macri llegó a la Escuela Nº 16 Wenceslao Ponce para emitir su voto. Lo hizo con un chaleco y un sweater azul, una combinación de prendas que ya utilizó en elecciones anteriores. Como es de costumbre, les regaló a las autoridades de la mesa 6608 una bolsa de facturas y se sacó fotos junto a algunos ciudadanos presentes en la escuela.

10.48 Ante una multitud de periodistas, Alberto Fernández se mostró optimista de cara a las PASO presidenciales de hoy. "A mí me parece que el mensaje que dimos fue claro. Estoy muy tranquilo, contento, muy seguro de que la gente nos va a acompañar y después hablaremos", aseguró el precandidato presidencial del Frente de Todos.

"Cada vez que los argentinos votan, para los que alguna vez no vivimos en democracia, valoramos mucho este día. Para mí es un día muy importante, es un día donde los argentinos deciden su futuro y me parece muy valioso que eso ocurra", agregó

10.37 A 23 minutos de que se cumplan las once de la mañana, el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, emitió su voto en la UCA de Puerto Madero. El compañero de fórmula de Cristina Kirchner recibió el apoyo de decenas de ciudadanos que se acercaron al lugar y se sacó selfies con muchos presuntos votantes de su espacio.

10.30 Mientras tanto, José Luis Espert se dirigió hacia su escuela de votación en medio de un clima de alegría y música

10.27 María Eugenia Vidal aseguró sentirse "muy tranquila" de cara a las PASO de la provincia de Buenos Aires. "Espero que todos los argentinos y los bonaerenses vayamos a votar porque es nuestra oportunidad de hacer oír nuestra voz. Yo siempre digo que el voto, más que una obligación es un derecho, así que ojalá que todos vayan a votar hoy", dijo.

10.23 Con facturas en la mano y con una campera negra, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, llegó a la mesa 658 del Colegio Parroquial Don Bosco, para emitir su voto. La mandataria provincial va en busca de su reelección en la provincia, dentro de unas elecciones que no cuentan con balotaje.

10.14 El gobernador de la Provincia de Córdoba y quien fuera el titular del espacio Alternativa Federal, Juan Schiaretti, también emitió su voto dentro de su provincia. "Estas elecciones no son por los puntos. Son un amistoso, un ensayo general", advirtió.

10.06 El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, ya ingresó en el cuarto oscuro en la Facultad de Derecho UBA para emitir su voto. El precandidato de Juntos por el Cambio acudió junto a su esposa, Bárbara Diez, y luego acompañará a su hija Paloma, quien votará hoy por primera vez, a sus 17 años.

"La Paso es súper importante para todos los argentinos. Es importante que todos los argentinos voten. Ahora, seguramente iremos a tomar un café con Bar, a juntarnos con nuestras hijas, comer unas milanesas, una siesta, y a partir de las 19 encontrarnos con Marcos, con Diego, para ir esperando los resultados", afirmó.

9.58 El nombre de Mauricio Macri en la lista del padrón, dentro de la escuela Wenceslao Ponce, en Palermo.

9.54 ¡Todas las PASO, voto a voto! Ya es total la actividad en los 14.000 centros de votación a lo largo de todo el país. De a poco, los precandidatos de los diferentes espacios comienzan a acudir a las urnas para emitir sus sufragios.

9.52 El primer precandidato a diputado por el Frente de Todos Sergio Massa votó esta mañana en Tigre. Tras emitir su voto, el ex intendente dijo que espera que los resultados empiezan a difundirse a las 22: "Va a haber una carga de votos suficiente como para observar la tendencia que hay en todo el país".

9.50 El precandidato a vicepresidente y compañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Angel Pichetto, también emitió su voto. Lo hizo en la Escuela Pública Nº 60 en Sierra Grande, provincia de Río Negro. "Estoy muy tranquilo, muy sereno, hemos hecho un trabajo intenso en todo el país y vamos a esperar la voluntad de la ciudadanía", afirmó.

"Hoy se juega el inicio de un camino, lo que resulte de esta elección será importante para el país y va a trazar lo que pueda pasar en octubre. No me imaginé ser candidato a vicepresidente pero a veces la vida representa desafíos que hay que asumir. Esta decisión le he tomado consciente, con total responsabilidad, pensando en el país", agregó.

9.46 Roberto Lavagna se convirtió en el primer precandidato presidencial en emitir su voto. El referente del espacio Consenso Federal lo hizo unos 46 minutos después de la hora que tenía estipulada. Votó en el Instituto San Francisco de Asís, en el barrio porteño de Belgrano. "Hay un clima bárbaro y siempre es bueno a la hora de votar. Yo espero que la gente vote con el corazón de acuerdo realmente a lo que desea, sin otro tipo de cálculos. Entonces, el país tendrá una radiografía de lo que siente la población realmente"

9.35 Entre facturas, pasta frolas y bizcochuelos variados, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, compartió con Cristian Ritondo y otros representantes provinciales de Juntos por el Cambio un austero desayuno en el living de su casa, dentro de la base militar de Morón.

9.31 La candidata a diputada nacional por el espacio Consenso Federal, Graciela Camaño, emitió su voto en una escuela de San Martín, provincia de Buenos Aires. "La expectativa en un día de elección siempre es la mejor. Es el momento en el que el ciudadano se puede expresar y para mí, como residente de este querido país en otras épocas en las que no se podía votar, es algo que me causa mucha alegría", dijo.

9.26 ¿Dónde votarán los principales precandidatos presidenciales? Mauricio Macri, el líder de Juntos por el Cambio emitirá su sufragio cerca de las 10.45 en la escuela Nº 16 Wenceslao Posse. Por su parte, Alberto Fernández, que encabeza la boleta del Frente de Todos, lo hará entre las 9.30 y las 10 en la UCA de Puerto Madero.

9.19 El senador nacional por la Provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, ya emitió su voto y lo dejó plasmado en las redes sociales.

9.16 Todavía persisten las dudas desde el espacio Frente de Todos respecto al conteo de votos. Por eso, el precandidato presidencial Alberto Fernández volvió a referirse a las sospechas sobre el software para el conteo provisorio Smartmatic que contrató el Gobierno para las actuales elecciones.

"Persisten las dudas, por eso nosotros creamos nuestro propio centro de cómputos que recibimos datos de todos los fiscales del país. Ayer estuvimos visitándolo. Eso sí funciona bien. La verdad que nos quedan muchas dudas el modo en que se contrató a esta empresa, la naturaleza y los antecedentes de la empresa, pero bueno. El gobierno no dijo nada del tema, sólo acumuló fallos", advirtió Fernández.

9.13 Si vivís en Buenos Aires y todavía no sabés dónde tenés que votar, consultá el padrón aquí

8.57 Crece la tensión en la jornada electoral. En una de sus primeras apariciones públicas, el precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, criticó al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, por opinar sobre el papel de los mercados ante el resultado de las elecciones. "Hace meses que la economía no es indiferente a lo que pasa en el país. Pero Marcos Peña está hablando porque está nervioso. Yo estoy en veda", aseguró.

8.47 Las figuras políticas de todo el país también empiezan a celebrar la jornada electoral en las redes sociales. Uno de los primeros en aparecer en Twitter fue el vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, quien pidió a los votantes celebrar la "fiesta de la Democracia".

8.41 Durante su desayuno en el Café Tortoni, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, se tomó unos minutos para hacer un balance sobre los primeros cuatro años de gestión de Mauricio Macri en la presidencia: "Gobernar es una tarea muy compleja, pero tenemos mucha tranquilidad porque uno pone la intencionalidad en primer lugar. Siempre estamos con humildad viendo qué podemos mejorar. Uno nunca puede relajarse ni pensar que está todo bien, más en este país que siempre tiene enormes dificultades", afirmó.

8.37 El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, comenzó el día con relajación. Por eso, sacó a pasear a su perro Dylan por un parque de Puerto Madero. Se espera que acuda a las 9.30 a la UCA del mismo barrio porteño para emitir su voto.

8.31 ¿Estás a punto de salir a votar y todavía tenés dudas sobre cómo o dónde hacerlo. Seguí estos seis pasos simples para poder participar sin mayores problemas en las PASO.

8.25 Se abrieron las puertas de los centros de votación y crecen las expectativas por las presencias de los precandidatos en las diferentes escuelas para emitir su sufragio. El primero será el precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, quien votará a las 9 de la mañana en el Instituo San Francisco de Asís, en la Ciudad de Buenos Aires.

8.11 El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, también hizo énfasis en destacar la transparencia del proceso electoral de esta jornada. Sus palabras llegaron después de que desde el Frente de Todos se pusiera en tela de juicio la fiabilidad del software Smartmatic.

"Estamos absolutamente convencidos de que van a ser los escrutinios más transparentes de la historia porque justamente se ha podido aprender de las elecciones anteriores, agregar centros de distribución de información. Para que no ocurra como en las PASO 2015, que hasta las 5 o 6 de la mañana todavía estaban llegando los telegramas. Estamos confiados en que vamos a poder evitar ese papelón de tener que esperar hasta las 6 de la mañana para obtener los resultados", dijo Peña.

8.07 Desde Juntos por el Cambio fue inevitable esconder la satisfacción por la buena respuesta de los mercados durante el último viernes ante las expectativas electorales en el país. Durante esa jornada, la bolsa argentina subió un 7,8% y el Riesgo País cayó un 4%.

Por ende, el Jefe de Gabinete Marcos Peña, afirmó: "Lo que está pasando en los mercados sin duda tiene mucho que ver con la expectativa respecto a la elección. A la noche podremos hacer análisis más detallados sobre lo que va a pasar pero no es indistinto para la economía lo que va a pasar hoy en la elección", dijo desde el café Tortoni.

8.04 Algunas de las principales figuras de Juntos por el Cambio emitieron sus primeras palabras de la jornada electoral durante el tradicional desayuno en el Café Tortoni. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, destacó la importancia de las elecciones primarias para el futuro del país: "Las PASO son importantes para todos los argentinos. La posibilidad de votar es un derecho y una obligación que tenemos todos los argentinos. Por eso, son muy importantes para todos".

8.00 ¡Comenzaron las PASO! Los 14 mil centros de votación ya abrieron sus puertas para que las 33.841.837 personas habilitadas puedan emitir su sufragio en las urnas de todos los rincones del país.

7.58 Unos pocos minutos antes de la apertura de los Centros de Votación, algunos representantes de Juntos por el Cambio iniciaron su ya clásico desayuno en el Café porteño Tortoni. El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, llegó al lugar con un look informal. "Estoy viviendo este día con mucha alegría", fueron sus primeras palabras.

7.44 Para aquellos que por algún imprevisto no puedan acudir a los centros de votación, pueden consultar aquí cuál será la multa o sanción por no participar de las elecciones primarias.

7.42 Dentro de 18 minutos se abrirán las puertas de los 14.000 centros de votación en todo el país. ¿Vivis en Buenos Aires y todavía no sabés dónde votás? Consultá el padrón aquí y averiguá cuál escuela te corresponde.

7.39 En el resto del país también se celebrarán PASO regionales para comenzar a definir las posibilidades de ocupar escaños en el Parlamento. Habrá elecciones primarias para precandidatos a Diputados en las provincias de: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, también habrá PASO para los precandidatos a senadores de las provincias de: Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires.

7.35 No sólo la presidencia estará en juego. También se realizarán las PASO de Gobernador de Buenos Aires, que tiene como principales precandidatos a a la actual mandataria provincial María Eugenia Vidal y a Axel Kicillof, y de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde Horacio Rodríguez Larreta intentará ser reelecto y en el horizonte aparece Matías Lammens como su principal adversario.

7.32 El presidente Mauricio Macri intentará revalidar su gestión e irá en busca de la reelección. Su compañero de fórmula en el espacio Juntos por el Cambio será Miguel Ángel Pichetto. En tanto, la principal fuerza opositora será el Frente de Todos, que tendrá como precandidato presidencial a Alberto Fernández, acompañado por la ex mandataria Cristina Kirchner.

7.30 Llegó el tan esperado día de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) presidenciales. Después de meses de campañas y especulaciones, los argentinos comenzarán a dictar su veredicto para definir el futuro político del país.