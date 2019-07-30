Villa Cañás| la Escuela N° 178 convoca a la Primera reunión de Ex alumnos

Dicha reunion se realizará el 6 de agosto en el local escolar.
PROMOCIÓN 1944 6º “A”
ACERBO, OTTO
MONTANER, MARÍA
BARRICARTE, OSVALDO
CARRANZA, MACARIO
CUDÓS, JULIO
DANA, MOISÉS
FEIJOO, JULIO
FEIJOO, DIEGO
LOZAR, JOSÉ
MARCOTEGUI, BERNABÉ JUAN
MOTTURA, MANUEL
MAZZONI, ALFREDO
PARDO, OSVALDO
PAGELLA, MIGUEL
RIVERA, ENELSO
SANSEOVICH, TOMÁS
TONELLIS, DANIEL
WILSON, ALDO
ALÓS, MIGUEL
DOMINGO, ROBERTO
AMBROSETTI, ALFREDO
AMORÓS, LIDIA
AGÜERO, ADELAIDA
CAUSI, NÉLIDA
CAFFA, ROFELIA
VELAZQUEZ, ELENA
URRUTIA, MARÍA INÉS
ZANOTTI, EDITH
ZANOTTI, ZULMA
FONT, JUAN
CARRIZA, NORMA
PUENTE, IDA ESTHER
PROMOCIÓN 1944 6º “B”
ATENIO, IGNACIO QUERRIQUE, FÁTIMA
BALBO, JUAN
RICARDI, EVA
BATALLÉS, EDGARDO
URRUTIA, GLORIA
BIANCHI, EDGARDO
VANRELL, NILDA
BISSIO, ESNELDO
CARINI, NÉSTOR
DE LOS RÍOS, JUAN M.
DIEZ, TOMÁS
FERREIRA, CIRILO
GARNELO, JUAN
GIVINI, ATILIO
GUEVARA, MANUEL
ISANTA, OSCAR
KELLY, OSCAR
REIMUNDI, LUIS
RODRIGUEZ, FEDERICO
ORTIZ, FRANCISCO
PIORDOMINICI, ADUILIO
VALLESI, ITALO
CALIGURI, HILDA
DIPARDO, DORA
ELÍA, IRMA
FERREIRA, ESTER
FERNÁNDEZ, GLADIS
MARTÍ, NÉLIDA
MEONI, NYDIA
PROMOCIÓN 1969 7º “A”
FANTONI, JORGE ALBERTO
ISA, GUILLERMO
NICOLAU, MIGUEL
SALES, GERARDO
TOGNOLI, MARIO
TOSCO, MARIO
BERTOTTI, ADRIANA
BERTOLUZZO, MARÍA GUADALUPE
BOCALE, NUNZIA
DELL’ELCE, MIRTA
DIAZ, MIRTA
FONTANINI, BEATRIZ
GARNELO, M. CLELIA
HUBER, M. BEATRIZ
MANZINO, ADRIANA
METE, ESTELA
MONTOYA, M. DE LOS ÁNGELES
OLMEDO, M. OFELIA
STIEPOVICH, NORA
TRAVERSO, M. SUSANA
ZALLIO, MÓNICA
ZVICER, AGUSTINA
PROMOCIÓN 1969 7º “B”
BELTRAME, MARIO
BIANCOTTO, NELSON
BOLOGNESE, JORGE
CAMPÁS, MIGUEL
CANTENYS, LUIS
CRISMAN, LUIS
ELISEI, ANTONIO
FERNÁNDEZ, ALBERTO
GIGLI, DANIEL
JACOBO, JOSÉ LUIS
MENJIBAR, JORGE
PLAZA, OSVALDO
PUIZ, JORGE
PERICICH, NORBERTO
ROMERO, JOSÉ LUIS
RUBINICH, JORGE
IBÁÑEZ, MARÍA
IBÁÑEZ, ROSARIO
MATEU, MARTA
MÉDICA, GRACIELA
MONTANER, MARGARITA
RODRÍGUEZ, ALICIA
ACEVEDO, ÁNGEL
PROMOCIÓN 1969 7º “C”
BULATOVICH, ORLANDO
CANAVESE, OSVALDO
DÍAZ, LUCAS
FRANCO, ABEL
GOAPPER, JOSÉ
LARRIPA, OSCAR
MOSKATELO, RUBEN
POLITTI, JOSÉ M.
PRATS, OSCAR
QUINTEROS, RAÚL
RODRIGUEZ, ALBERTO
STRINNA, ADOLFO
STRINNA, JUAN CARLOS
TORRES, HÉCTOR
VALLESI, JORGE
ANDRADA, MARÍA E.
ÁVILA, MARÍA DEL V.
DEPETRI, ESTELA
FRANCO, MARÍA C.
LASPINA, EDITH
LASPINA, SILVIA
PALACIOS, TERESA
PAVESA, NORA
SCHICHERA, RAQUEL
SCHICHERA, ELSA
PROMOCIÓN 1994 7º “A”
BERTÓN, GERMÁN
BLANCO, JOEL
BOCCARDI, ENRICO
CEJAS, JORGE
CHARRIERE, LUCAS
DE LA MAZA, JUAN MANUEL
DEPETRI, JUAN CARLOS
FARÍAS, ADALBERTO
FIERRO, GUSTAVO
GARAU, ANÍBAL
GÓMEZ, LUIS
HERNÁNDEZ, PABLO
JUÁREZ, GUSTAVO
LEUCCI, LEONARDO
MAS, EMILIANO
NEGRO, LUIS
RABASA, SANTIAGO
SOLÉ, ROBERTO
CASTILLO, M. SILVINA
LUJÁN, DELIA
PEDERZOLI, NATALIA
ROBLES, VANESA
RODRÍGUEZ, IVANA
SIANDRA, LUCIANA
PROMOCIÓN 1994 7º “B”
CABALLERO, DARÍO
CERRUTTI, PEDRO
CHAVES, LEONARDO
DÍAZ, FERNANDO
DÍAZ, JUAN ÁNGEL
DELAVALLE, JUAN PABLO
ELARRE, MARTÍN
GUATELLI, MAURO
LEGUIZAMÓN, FABIO
MANZINO, LEANDRO
MONTERO, CARLOS
ROCHA, FERNANDO
ROCHA, MARCELO
RODRÍGUEZ, EZEQUIEL
RODRÍGUEZ, MARCELO
ROMERO, CRISTIAN
TAZZIOLLI, JUAN MANUEL
ALLENDE, MARÍA EUGENIA
BATISTELLI, ANDREA
CAFFA, EVELÍN
CARDOZO, MARIELA
MALAGOLI, VANINA
MILANESI, NOELIA
PIGLIAPOCO, JORGELINA
SPURIO, JORGELINA
VIDELA, DÉBORA
PROMOCIÓN 1994 7º “C”
ALLENDE, IGNACIO
BACCOLA, JAVIER
BURGUÉS, LUCIANO
DELARI, MAXIMILIANO
GIL, WALTER
GIUDICE, LEONARDO
IBAÑEZ, ALEJANDRO
MARTÍN, ARIEL
MONTANARI, LEANDRO
MONTOTO, GUSTAVO
MUÑOZ, MARIO
ROLDÁN, DAMIÁN
SISÓ CORREA, FERMÍN
STEER, ADRIÁN
BELLONI, MARÍA LETICIA
GÓMEZ, SILVIA
MANSO, CECILIA
PERALTA, MARÍA EMILIA
PULIDO, EVELÍN
ROJAS, SILVINA
SANINO, MALVINA
SCONFIENZA, MARÍA CARLA
SOLÉ, ANDREA
VACA, CLAUDIA
PROMOCIÓN 1994 7º “D”
BLANGERO, AMILIANO
CORTS, SERGIO
FULCHERI, PATRICIO
GRIGHINI, EMANUEL
ORTIZ, PATRICIO
PESSE, GUSTAVO
RAMPONE, EZEQUIEL
ROSSI, WALTER
SABATÉ, ANÍBAL
SANSEOVICH, JORGE
TRIPICCHIO, AGUSTÍN
VEGA, DIEGO
WILBERGER, LEANDRO
BELTRAME, CECILIA
FAUDA, MARIANA
FONT, MAIRA
MONTANARI, NATALIA
ORCIANI, MARIANA
ROMAGNOLI, MARÍA EUGENIA
ROVELLA, LUCRECIA
RUBINICH, JÉSICA
TESTA, BALBINA
TRAVERSO, GISELA