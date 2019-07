Mirtha Legrand: "No voy a invitar a Alberto Fernández porque hablar mal de este gobierno"

Mirtha Legrand aseguró que no va a invitar a su programa a Alberto Fernándezpor ser opositor al macrismo.

El periodista Fabián Doman se lo preguntó durante el programa del sábado, y la conductora descartó esa posiblidad, aunque en un primer momento se mostró dudosa.





"No sé, ¿por qué me preguntas? No sé, no estamos hablando...", contestó. Pero luego afirmó: "A Alberto no porque habla muy mal de este gobierno y yo estoy a favor de este gobierno".



Luego, el periodista le preguntó sobre una posible entrevista con el otro precandidato, Mauricio Macri. "No sé, no lo sé todavía, falta mucho todavía. Tampoco se me ocurrió invitarlos", contestó, y recordó el último programa que transitió desde la quinta de Olivos con el mandatario y Juliana Awada.

"Sí, es verdad, fue el peor momento televisivo de Macri. Le dije 'ustedes no ven la realidad'. Les dolió. Yo tengo una buena relación con él, pero no hablo todos los días", concluyó.