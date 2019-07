Un hombre se infectó con la bacteria “come carne” y falleció a las 48 horas

Cheryl Bennett Wiygul es la mujer que relata lo sucedido con su padre. Ella recibió a su padre que la visitaba mientras lucha contra un cáncer y aprovechaba que había mejorado para disfrutar de la compañía de su hija. Ella lo veía feliz, activo y con ganas de hablar pero luego del primer día, el hombre comenzó a sentir fiebre, escalofríos, algunos calambres y comenzó a sentir dolores intensos en las piernas. Lo que no sabía en ese momento es que tenía dentro de su cuerpo una bacteria “come carne”.





De vuelta a su Memphis natal, el hombre descubrió una gran herida en su espalda y luego protuberancias rojas en los brazos y las piernas. “La bacteria come carne suena a un mito urbano. Déjenme asegurarles que no. Tomó la vida de mi papá”, comienza la carta la joven. “Mi papá no tenía ninguna herida abierta, tenía un par de lugares donde tenía curaciones, pero me cercioré de que estuvieran súper selladas”, asegurando que tomaron todo tipo de precauciones.





“Llegaron al hospital en Memphis alrededor de las 8 p.m. Cuando lo ayudaban a cambiarse, los médicos vieron un lugar oscuro y terriblemente hinchado en su espalda que no estaba allí antes. Mi mamá me envió una foto y fue un golpe para mí. Llamé y le pregunté si era en realidad tan negra cómo se veía en la imagen y ella dijo que sí. Nunca vió un corte en la espalda y yo tampoco lo hice. Le dije que les notificara que estuvo en el agua de Florida y que podría ser fascitis necrotizante”, continuó la joven.



Además cuenta que en el hospital no estaban acostumbrados a este tipo de heridas: “Algunas de las enfermeras dijeron que nunca habían visto nada igual. A la 1 de la mañana se convirtió en séptico y lo trasladaron a la UCI. Mi papá tenía varios problemas médicos, tuvieron que entubarlo. Dijeron que sus órganos estaban demasiado dañados y su sangre era demasiado ácida para mantenerse con vida. Se fue el domingo por la tarde. Menos de 48 horas después de salir del agua y sentirse genial, las bacterias lo habían destruido”.

Al fallecer su padre, la mujer pudo descubrir que sucedió con la bacteria“come carne”: “Fue infectado con vibrio vulnificus, conocido como fascitis necrotizante o bacteria carnívora, que se transmite por mariscos crudos o una herida abierta”. “Creo que si hubiera un simple aviso publicado sobre el riesgo de nadar con una herida abierta o un trastorno inmunitario, no lo habríamos dejado entrar. No estoy tratando de asustar a la gente de la playa o nadar. Me encanta el agua y mi papá también. Las personas necesitan saber cómo ser más cautelosas y cómo reconocer los síntomas”.





Fuente: Clarín