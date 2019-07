La monja Pelloni, contra La Cámpora: "Es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina Kirchner"

La monja Martha Pelloni, coordinadora de la Red de Infancia Robada, acusó a La Cámpora de ser "el brazo del narcotráfico en la política de Cristina Kirchner".



En declaraciones a A24, la religiosa advirtió sobre los supuestos vínculos delictivos de la agrupación kirchnerista y cuestionó a la expresidenta por haberles dado poder durante su gestión.



"No conozco sus intenciones e intereses, pero se equivocó en poner de laderos a La Cámpora. El narcotráfico es lo que mata a nuestra gente y La Cámpora hizo frente a esto con la droga", aseveró en diálogo con Luis Novaresio.

En ese sentido, se refirió a su experiencia personal en la provincia de Corrientes y señaló que allí la agrupación K había dejado "el estigma de la droga, del consumo y del comercio".



Durante la entrevista, Pelloni también analizó el escenario político a pocas semanas de las PASO. Con respecto a Cristina, argumentó que la considera una líder, pero dijo que le da "pena". "Si hubiera estado en su lugar, me hubiera retirado. El país necesita en estos momentos sentencias, no procesamientos. Si no curamos el mal en el cual hemos caído como Argentina, es difícil que nos recuperemos como argentinos", sostuvo.

A su vez, la monja cruzó al Gobierno por su política económica. "Hay mucha pobreza, falta de trabajo. El tema crucial es el abuso intrafamiliar", recalcó. Y a pesar de considerar que la gestión de Mauricio Macri "fracasó" vio con buenos ojos la incorporación de Miguel Ángel Pichetto

El enojo de La Cámpora

La respuesta de La Cámpora llegó de la mano de la diputada nacional y precandidata a intendenta de Quilmes por el Frente de Todos, Mayra Mendoza, que advirtió que los dichos de la referente social "pueden tener consecuencias judiciales".



"Es muy grave lo que dice Martha Pelloni. No lo puedo creer y no entiendo a qué se refiere. Puede tener consecuencias judiciales", disparó. "Me cuesta pensar que Pelloni no hable de la gente que muere de frío y salga a acusarnos de narcotraficantes. Puede ser que haya alguien de la política atrás", agregó en diálogo con radio Futurock.

Fuente TN