Así queda conformado el senado en la provincia de Santa Fe

La Cámara de Senadores será -otra vez- clave para el próximo gobierno. Allí la administración de Omar Perotti contará con la mayoría justicialista que durante los tres gobiernos del Frente Progresista, Cívico y Social fue fundamental para garantizar la gobernabilidad.

Los 19 nombres

Guillermo Cornaglia (PJ-Belgrano) llegó al 53% de las marcas en la boleta única y cuenta por decenas los puntos que les sacó a sus seguidores, el ex diputado provincial socialista Miguel Solís y Roberto Leonzini, de Cambiemos.

Eduardo Rosconi (PJ-Caseros) se ubicó en nada menos que el 58% de los votos. Superó al ministro de Desarrollo Social del gobierno santafesino, Jorge Álvarez, por nada menos que 40 puntos de diferencia. Los demás candidatos no alcanzaron los dos dígitos.

Alcides Calvo (PJ-Castellanos) gana el departamento de punta a punta, con casi el 53%. No solo es el dirigente con más votos en ese territorio. También sumó más que su jefe político, Omar Perotti, ex intendente de Rafaela. En la elección de senadores, a su seguidor más inmediato, Omar Martínez, del Frente Progresista, le sacó más de 30 puntos.

Germán Giacomino (UCR-Constitución) fue reelecto con una enorme diferencia al superar el 62%. Iván Camats del peronismo quedó cuarenta puntos. La elección del radical del Frente Progresista se inscribe en un departamento en el que fue muy pareja la disputa por la gobernación.

Ricardo Kaufmann (PJ-Garay) vuelve a sostener la senaduría y superar la barrera de la mitad más uno. Logró el 52%. Le sacó una decena de puntos al segundo, del Frente. Es el dirigente más votado en el departamento, seguido por Omar Perotti.

Lisandro Enrico (UCR-General López) obtuvo el doble de votos que su inmediata perseguidora, María Gómez, del peronismo. Ganó con el 57% de los sufragios. Allí el frente ganó para senador, para gobernador y para diputados provinciales.

Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) ganó la elección de senador con un resultado abultado, tal como se preveía: 58%. No es un detalle menor que allí gane para gobernador Antonio Bonfatti a Omar Perotti, por más de diez puntos. Los tres cargos a disputar en el departamento fueron para el Frente Progresista: se nota la influencia del presidente del bloque de ese partido.

Rodrigo Borla (UCR-San Justo) estuvo muy cerca de triplicar los votos de su rival más cercano, con el 59,7% de los votos. En ese departamento el oficialismo, ahora en retirada, se impuso en las tres elecciones: para gobernador, diputados y senador.

Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) renovó su mandato con unas cifras que también respaldan su condición de jefe del bloque del peronismo. Su figura fue clave para la promoción de la candidata a vicegobernadora, Alejandra Rodenas, a quien en 2027 los senadores del PJ hicieron diputada nacional. Logró el 52,9% de los votos. Fue el dirigente con más votos en San Lorenzo.

Susana Berra (PJ-San Martín) pasó el 55% de los sufragios. Ningún otro dirigente obtuvo, en las demás candidaturas más votos que la senadora. Le sacó 20 puntos a Federico Motta, el candidato del Frente.

Orfilio Marcón (UCR-General Obligado) ganó sin dificultades su departamento (con el 44%) y también allí Antonio Bonfatti hacía una buena elección, según los datos disponibles al cierre de esta edición. Al segundo y el tercero, el “Chacho” les sacaba 20 puntos.

Hugo Rasetto (UCR-Iriondo) ratificó su mandato sin dificultades y con casi 30 puntos de diferencia estuvo cerca de llegar a la mitad más uno de los votos (48,8%). Se trata del único senador que defendió al gobierno nacional en el recinto. Sin embargo, tampoco allí José Corral logró acercarse a los dos competidores que polarizaron la elección de gobernador.

Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) se acercaba al 50% de los votos y ratificaba su liderazgo sin inconvenientes por varias decenas de puntos. Allí Antonio Bonfatti logró una notable diferencia sobre Omar Perotti, de más de cuatro puntos. El presidente provisional del Senado logró el 49,8%.

Joaquín Gramajo (9 de Julio) pasó una prueba dura. Ratificó su liderazgo a pesar de dejar el PJ. Superó por cuatro puntos a su rival del peronismo. Llegó al 35%.

José Baucero (PJ-San Javier) se impuso por cinco puntos a su rival del partido Unidos, Sandra Passarino. El histórico senador costero superó el 47%. Allí Omar Perotti le sacó más de diez puntos a Bonfatti.

Osvaldo Hugo Sosa (PJ-Vera) obtuvo si primera reelección. Y lo hizo por un porcentaje alto en su favor: 48%. Superó por ocho puntos a Sergio Rojas, del Frente, que con 40% polarizó los votos contra el senador.

Leonardo Andrés Diana, del Frente Progresista. En las Paso el nuevo senador se había impuesto a la ex ministra de Educación Elida Rasino.

Lewandowski (PJ - Rosario) el representante de María Eugenia Bielsa, superó el 39%, frente al 29% de la socialista Fein y el 17% de Martín Rosua, de Cambiemos.

Marcos Castelló (PJ - La Capital) el actual concejal por el Partido Justicialista se impuso ante el ex vicegobernador Jorge Henn.



