El secretario de Energía no descartó "ninguna hipótesis" por el apagón

El secretario de Energía nacional, Gustavo Lopetegui, advirtió que el mega apagón que dejó este domingo a un país entero a oscuras, además de varias ciudades de los países limítrofes, se dio en un contexto donde el sistema energético "no está funcionando al límite" sino que "por el contrario, tiene exceso de energía", por lo que no descartó "ninguna hipótesis", entre ellas la del ciberataque.

"Hoy no descartamos nada, pero antes de aventurarnos queremos saber qué pasó en un sistema que está preparado para soportar una demanda mucho mayor. Hoy es domingo y no hace tanto frío. En el momento que ocurrió la falla, la reserva del sistema era superior del 20% y por eso es muy extraordinario lo que sucedió", sostuvo Lopetegui.

"Lo más prudente es no aventurarnos en ninguna hipótesis" pero subrayó que "no descartamos nada" en referencia a un sabotaje. No obstante, dijo que "la teoría del ciberataque hoy no es principal hipótesis" pero abrimos un proceso de investigación y habrá sanciones, en caso de ameritarlo".

Según Lopetegui, la falla no es algo "anormal" lo que fue "anormal" es la magnitud de la falla, "lo que pasó después" que dejó a un país completo, salvo Tierra del Fuego, sin luz. Es decir, "se apagaron todas las computadoras para evitar un mal mayor, pero a las 7.07 se produjo el colapso de todo el servicio", señaló.

El secretario de Energía prometió que en quince días brindará una nueva conferencia de prensa para contar por qué ocurrió este apagón y las sanciones que se aplicarán, en caso de corresponder.