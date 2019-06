'No me gustaría perpetuarme en River'

Marcelo Gallardo está tranquilo. En sus casi 5 años al frente de River ha ganado todo y los hinchas le rinden homenanje siempre que pueden. Así, el entrenador presentó anoche el libro del periodista Diego Borinsky llamado "Gallardo recargado", que recorre la su gestión en River desde fines de 2015 hasta el título en la Copa Libertadores en Madrid.

Con distintas anécdotas, el técnico se mostró distentido y dejó algunas frases y conceptos importantes. Una de las cosas sobre las que habló es de su continuidad al frente de la institución millonaria. Al respecto, aseguró que"el balance de fin de año lo hago de acuerdo a cómo vivo y cómo siento las cosas, la energía y el entusiasmo y la pasión. Ver dónde estamos parados. Ahí pienso qué es lo mejor para mí y para el club. No me gustaría por el sólo hecho de haber sido el entrenador que logró todo lo que logró de perpetuarme en el lugar, que por eso me soporten. No me gusta, no lo quiero y no lo siento."

Repasamos algunas de las mejores frases que dejó el Muñeco en una conferencia imperdible:

+ "A los jugadores no los mido por resultados, los mido por energías, ganas y deseos de seguir estimulándome para estimular; si no puedo yo es difícil estimular a los demás. Cuando sienta que eso no está en mí, no me nace, no aparece en forma natural, será momento de decidir o seguir mi carrera en otro lado. Mientras tenga este estímulo con los jugadores, para seguir estimulando, estoy en un lugar para seguir desarrollándome lo mejor posible".

+ "Para el jugador, jugar con ese sentido de reprobación no es fácil. Cuando a un jugador no le sale algo o no está en nivel de confianza que se pueda expresar lo mejor posible, imagínense con la reprobación… Me pongo en lugar del futbolista porque las he vivido. Te puedo asegurar que los futbolistas que pueden salir de la reprobación y convertirlo en un estímulo de aceptación es porque están capacitado mentalmente para resistir cualquier cosa. Me identifico con los que son buenos pero no pueden expresarlo de la manera mejor".

+ "A mí me pasó y creo que no estaba preparado para sentir la reprobación... Después de eso estuve en el 1995, jugaba en la Mayor, y sentí la primera reprobación fuerte en la Selección, me duró bastante, diría que dos años y no me enorgullece que dure dos años de algo que me había marcado, no conocía la frustración futbolística y la reprobación general..."

+ "La final con Boca fue un cóctel explosivo Pensar lo que vendría después... Quiero pensar más en el hoy que en lo que pasó o lo que va a ser mañana, Porque de esa manera disfrutamos un poco más y tengo que aprender un poco más a disfrutar este momento".

+ Sobre su equipo de trabajo: "Son una pieza fundamental, las patas en las que nosotros nos sostenemos. La elección de las personas no se debe a las personas mismas, sino también por sus capacidades. Matías Biscay y Hernán Buján son los ayudantes más cercanos entre tantos y nos conocemos de toda la vida."

+ "Soy frontal y lo más honesto posible, y soy de reconocer cuando me equivoco. El futbolista lo detecta y te cree cuando le decís por qué juega otro, aunque a veces no hace falta advertirlo... Creo que pasa por ahí también, me gustaba cuando un técnico no me quería o no me ponía: quería que fuera honesto con la decisión y me dijera las cosas de frente... Me encanta que sean frontales porque podemos generar un diálogo, si voy esquivando al jugador por el hecho de no tener que explicarle me genera algo incómodo... Ojo, tampoco ando explicándoles a todos por qué no juegan... Si creo que es necesario, lo hago".

+ "Siento un gran orgullo de que los jugadores quieran volver. Por diferentes motivos a lo largo de estos años les ha tocado irse y me gusta que encuentren en River un lugar de pertenencia, porque les genera entusiasmo volver a ser parte".

+ "Cuando éramos jóvenes, con Matías Biscay, habíamos ido a Brasil, a Guarujá, San Pablo, con un grupo de amigos y se armó un picado en la playa. Nosotros éramos 5. Había empezado a las 10 de la mañana, éramos 5 contra 5 y empezaron a sumarse más brasileños, terminamos siendo 15 contra 15. Nosotros jugábamos con brasileños también, y el partido se puso picante, bastante áspero. Se empezó a poner pierna fuerte, Matías pegó una patada bastante fuerte y los rivales siguieron jugando. En cuanto le pegaron a uno de los nuestros, un amigo saltó, tuvo la peor idea tirar una trompada. Hasta los que jugaban con nosotros nos pegaron, eran 25 contra 5 y no fue muy favorable para nosotros…".

+ "No he pensado en cómo me gustaría que me recuerden, porque siempre digo que ningún nombre está por encima de la Institución. Me llena de orgullo que la gente se sienta representada por el equipo".