Villa Cañas || Parte de prensa Comisaría VI del 8 de junio

La Comisaria sexta de Villa Cañás, extiende el presente comunicado para amplia difusión social, debido a un particular hecho suscitado en esta ciudad, durante el fin de semana. Donde una persona mayor recepcionó en horas de la madrugada un llamado telefónico extorsivo, donde el llamante se hacia pasar por su nieto y le manifestaba haber sido asaltado y privado de su libertad por un grupo de delincuentes, solicitándole de manera desesperada dolares. Afortunadamente en este caso, la persona que podía haber sido victima de este hecho, se dio cuenta que el llamado era falso e inmediatamente se comunica telefónicamente dando aviso de lo sucedido para que se corroborara el estado de su nieto, quien afortunadamente se encontraba en su domicilio descansando. Por este motivo se le solicita a la población, que no brinde datos, ni nombres cuando atiende el teléfono. Quienes llaman son muy hábiles, logran sacar el nombre de algún nieto o hijo y a partir del primer dato que recaban, llaman y construyen una historia donde caiga la victima. Por lo general el modus operandi se repite. Suena el teléfono en medio de la noche. Al atender, se escuchan llantos y una voz asegura que se trata del lamento de un familiar o amigo, secuestrado y bajo su poder. Para liberarlo, exige el pago de un rescate, en efectivo o la entrega de algún objeto de valor. Aunque todo es una mentira y no hay nadie privado de su libertad, la victima cae en el ardid y accede a pagar. Así los delincuentes se hacen del botín mediante un secuestro virtual, es decir, sin haber retenido nunca a nadie contra su voluntad. Debido a este hecho ocurrido, queremos alertar a toda la población de Villa Cañás, para que no resulten engañados ni extorcionados mediante estos llamados. Si recibe un llamado extorcibo e este tipo, comuníquese en forma inmediata con la comisaria local a los números 911 o 15699200 o al 450013. No le entregue dinero ni objetos de valor a nadie, comuníquese con la policía en forma inmediata.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En fecha 08/06/2019, siendo las 23:30 horas, tomamos conocimiento de un disturbio ocurrido en un vivienda ubicada en barrio Pardo de esta ciudad, donde ya se encontraba la unidad de traslado del sistema de salud 107. Constituidos en el lugar nos entrevistamos con integrantes de la Flia., manifestando los mismos que a raíz de una discusión, se habrían agredido entre ellos. Se procede al traslado del lesionado hasta la ambulancia del 107 donde sera acompañado por personal de esta sede policial, a los fines de ser trasladado hasta las instalaciones del SAMCO local, fue examinado por el medico de guardia, otorgándole el alta luego de realizarle un chequeo completo. La victima es trasladada hasta la casa de su tía domiciliada en esta Ciudad, para evitar mayores inconvenientes. Se le consultó a la victima si deseaba radicar la denuncia correspondiente contra su agresor, pero el mismo respondió que NO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En fecha 08/06/2019, siendo las 13:30 horas, se tomo conocimiento a través de una trabajadora social de un hecho de violencia de genero en el seno familiar, donde un masculino llamado C. R. habría agredido verbal y físicamente a su esposa M. S., en su domicilio de esta ciudad, siendo la femenina trasladada por personal de 107 hasta el SAMCO local, donde quedo internada. En forma inmediata se comisiona el móvil Policial con personal de esta dependencia a los fines de brindar seguridad a la victima y al personal de salud, ya que el agresor se encontraba en las instalaciones del SAMCO presentando aliento etílico. A nuestro arribo, el masculino se encontraba dialogando con la Directora del SAMCO, quien momentos mas tarde le solicito que se retirara del lugar, por tal motivo se procedió a acompañar al Sr. R. hasta fuera de las instalaciones del nosocomio para que se retire del lugar. Se hace constar que la familia NO quiso realizar denuncia alguna y que la victima no presentaba lesiones físicas.