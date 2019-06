Luis Ventura: “Los premios Martín Fierro están a la altura de los Oscar”

Luis Ventura culmina este año su mandato como presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). Al frente de la entidad, el periodista afrontó importantes cambios en los premios, como la decisión de dividir los Martín Fierro de TV de los de la radio o la edición digital del histórico galardón.



En una entrevista con TN Show, el periodista habló de las modificaciones que impulsó desde que asumió en Aptra, opinó de la ausencia de Mirtha Legrand en la ceremonia y contó quién podría ocupar su posición cuando termine su gestión.



- ¿Cuáles serán las novedades de las próxima entrega de los premios Martín Fierro?

- Esta va a ser la entrega más relevante de la historia de los Martín Fierro, con la actuación de Ricardo Montaner y Tini Stoessel, un reconocimiento a los 30 años de Showmatch, la conmemoración de los 70 años de Aptra, con la presencia de todos los miembros que fueron presidentes, y un gran despliegue de luces y efectos especiales en el escenario.

- ¿Creés que los Martín Fierro perdieron algo de interés con los años o sigue siendo igual de convocante?

- No creo que hayan perdido interés sino todo lo contrario. Siguen creciendo. Me parece que están a la altura de los Oscar. Muchos nos piden certificados de las nominaciones para lograr fuentes de trabajo en el exterior, eso demuestra que los Martín Fierro tiene alcance internacional. De hecho, ya firmamos contrato con una productora en Miami para realizar los Martín Fierro Latinoamericanos.

- Este año, Mirtha Legrand anunció que por primera vez no será parte de la ceremonia, ¿cómo tomaste la decisión de la Chiqui?

- Nos hubiera gustado tenerla a Mirtha en la ceremonia. Ella me dijo que el médico no la autorizó, pero yo no descarto que pueda venir. Conozco su espíritu sarmientino, es capaz de parar un taxi en la esquina de su casa el domingo y venir a los premios. Nunca faltó. Puede que quiera mantener su asistencia perfecta.

- Santiago del Moro también tomó la determinación de no ir a la gala, ¿qué opinás?

- Santiago no va a estar porque este año no fue nominado. Si la casa que organiza es Telefe y no lo invitan, no veo por qué tiene que estar. ¿Cómo va ir si no está nominado? El reglamento de Aptra es claro. Están invitados todos los nominados y algunas personalidades destacadas. Si Santiago me manda un mensaje y quiere estar, por supuesto que lo invitamos, pero ya son 650 invitados y tenemos un presupuesto de 5 millones de pesos, no nos podemos dar el lujo de excedernos en la cantidad de personas que van a estar el domingo en el Hilton.

- ¿Qué balance hacés de tu gestión en Aptra?

- Para mí fue una experiencia inédita. El otro día escribí la editorial de la revista que se entregará a los invitados la noche de los premios y conté que cuando asumí me di cuenta que no hay una escuela en la que te enseñen a ser presidente. Nunca imaginé estar en la silla del presidente de Aptra.

Este año termina mi gestión y vamos a entregar una buena administración, con uno de los mejores balances de los últimos 25 años. Recibí la entidad con tres entregas de los Martín Fierro y ahora hay siete entregas. En septiembre debutamos con el Martín Fierro de la moda y, a principios del año próximo, se realizará el Martín Fierro Latinoamericano, en Miami.

- En 2016, se filtró la lista de ganadores de los premios antes de la ceremonia, ¿cambió la forma de votación en la entidad?

- Cuando pasó eso, inmediatamente tomé la decisión de eliminar el voto electrónico y, de esa manera, también se eliminó la cadena de filtraciones que se podía producir por aquellos miembros que tenían acceso online a los resultados parciales. Desde entonces anotamos a mano los votos, y evitamos cualquier filtración.

- ¿Creés que Susana Roccasalvo puede convertirse en la próxima presidente de Aptra?

- Muchos socios de Aptra están en condiciones de candidatearse. Claro, puede ser ella, que está muy bien capacitada para hacerlo, pero también hay otros socios que quieren postularse. Carlos Sciacaluga, por ejemplo, que ya fue presidente de la entidad, tiene ganas de volver. Nuestra lista también tiene intención de hacer un nuevo intento. Muchos me insisten par que haya una continuidad, me piden que no me vaya, pero no es algo que pueda decidir ahora. A fin de año, voy a analizar si tengo ganas o no. Sino me irá a mi casa con mucha alegría por el trabajo hecho.



Es difícil ser presidente de Aptra. Es un trabajo ad honorem, que es muy exigente. Quien quiera postularse tiene que tener tiempo y ganas para asumir la responsabilidad que implica. Para mí fue un esfuerzo muy grande. Tuve que sacrificar tiempo de mi familia, de mi trabajo, de mis funciones como DT, para poder abocarme a esta tarea.