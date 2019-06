Lavagna, Massa y Urtubey descartaron acercamientos a Vidal

Consenso 19 anunció que irá con candidato propio en la Provincia. El líder del Frente Renovador negó un encuentro con la gobernadora. El salteño rechazó la posibilidad de una colectora con Vidal en su boleta de precandidato a presidente por AF.

"No lo veo posible, y me guío por los datos concretos”, dijo Marco Lavagna, hijo de Roberto y actual diputado nacional. “Venimos armando en la Provincia, vamos a ir con candidato propio, con candidatos a intendente, a diputados y senadores. Hay que hacer una oferta que te permita mantener una coherencia", señaló el legislador

En las últimas horas trascendió que Vidal aguarda una resolución judicial para comenzar una negociación con los principales referentes de Alternativa Federal que permita que su postulación sea una colectora de los precandidatos a presidente de ese espacio. "Todavía no hay un acuerdo, es una posibilidad si la Justicia lo habilita. Por lo tanto, todavía no hay negociaciones", contó un funcionario cercano a la mandataria.

En el PRO explicaron que para poder llevar adelante la idea de las colectoras, la Justicia electoral debería declarar inconstitucional el Decreto 259/19 del 12 de abril pasado que prohibió el uso de las listas colectoras que había establecido la entonces presidenta Cristina de Kirchner, en 2011. Otra alternativa con la que especulan en Cambiemoses que Macri firme un nuevo decreto que desdiga al anterior.

De concretarse esta posibilidad, la mandataria bonaerense iría como candidata de la boleta de Cambiemos que llevará como postulante a presidente a Mauricio Macri, y también de la del postulante que finalmente surja de las filas del espacio peronista federal no kirchnerista.

El propio jefe de Gabinete, Marcos Peña no descartó la posibilidad de que Vidal vaya por la reelección con colectoras de Lavagna, Juan Manuel Urtubey o Sergio Massa. "Si hay otros candidatos a Presidente que quieren apoyar a nuestra gobernadora, no nos parece una alquimia. Son dinámicas provinciales que exceden a la dinámica nacional", deslizó Peña.

Sin embargo, no solo el lavagnismo ya lo negó. También Massa tuvo que aclarar que no tiene pautada ninguna reunión con la gobernadora.

La afirmación de Massa se produjo después de las versiones que circularon hoy en distintos matutinos nacionales respecto a un encuentro que Vidal mantendría esta tarde con el referente del FR.

No tengo prevista ninguna reunión con la Gobernadora Vidal.

Sería bueno que los funcionarios del Gobierno Nacional dediquen su tiempo a gobernar.

A esa supuesta reunión le atribuían la intención de "avanzar en la negociación por las colectoras", para que Massa lleve en su candidatura a presidente a Vidal como candidata para un nuevo período de cuatro años

El salteño Urtubey también negó un acercamiento y rechazó la posibilidad de una colectora con Vidal en su boleta de precandidato a presidente por AF. "Es algo que circula en los medios y que no me consta. No he hablado con nadie del tema, inclusive la ley hoy no lo permite. Me parece que son todas especulaciones sobre cuestiones abstractas”, afirmó.

Al ser consultado por el origen de las versiones -Massa apuntó a la Rosada-, el mandatario provincial dijo: “Hay que preguntarles a aquellas personas que están difundiendo esta información. No tengo la menor idea de donde salen, me preguntan y opino sobre cosas que alguien dice que podría pasar pero que yo jamás en la vida hable con alguien sobre eso".

Urtubey ratificó su precandidatura a Presidente. “Me voy a someter a que los argentinos resuelvan si puedo o no puedo ser candidato, primero dentro del espacio de Alternativa Federal y luego en la elección general, si es que gano las primarias de Alternativa Federal. Voy a trabajar para ofrecer una opción que creo que la Argentina necesita", enfatizó.