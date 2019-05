Rostom: “La venta de lotes en cuotas no se pone en marcha por especulaciones electorales”

La concejala de Nuevo Horizonte y candidata a intendente, Liliana Rostom, aseguró que el clima electoral condiciona la definición de varios temas pendientes en el Concejo, como la posibilidad de poner a la venta 92 lotes en cuotas para vecinos que no cuenten con terreno ni vivienda propia. Cuestionó tanto la actitud de los ediles de la oposición que dilatan la aprobación de la ordenanza, como así también del Ejecutivo, que pretende modificar la ordenanza vigente, que fuera impulsada por ella misma.

Por otro lado, anticipó que van a insistir con la adquisición del predio donde se proyecta levantar el nuevo circuito Keni Solián, y que elevarán a la Comisión Mixta del Código Territorial la definición sobre el lote de Azcuénaga y Pellegrini.

Con respecto a la oferta de 92 terrenos para vender por sorteo y en cuotas, Rostom lamentó que “no hemos logrado la firma de los concejales para llevarlo a votación, y el argumento es político, no se quiere votar antes de las elecciones y estoy un poco disgustada con eso. Este proyecto se presentó en 2017, se aprobó un octubre de 2018 y ya estamos casi a finales de mayo de 2019 y no se logra avanzar. El argumento es político, por el momento electoral”, aseveró.

La concejala entiende que una buena gestión de cobranza de parte del Municipio podría garantizar con el cumplimiento de las cuotas por parte de los compradores, pero dentro del Legislativo “están evaluando la posibilidad de implementarlo a través de un fideicomiso, hipotecando el terreno, desconfiando de que los adjudicados puedan llegar a cumplir”.

Rostom considera que el Frente Progresista estira la definición para que el gobierno local no pueda usufructuar la venta de terrenos, mientras que acusa al oficialismo de no querer implementar la ordenanza que ya está sancionada

En ese marco, “creo que en realidad piensan que puedo beneficiarme electoralmente de este proyecto porque lo presenté yo, a pesar de la diferencia que hubo en las PASO donde dos candidatos estuvieron polarizando. Pero parece que el intendente y Chiarella son parecidos, porque yo trabajo pensando en qué le conviene a los vecinos, y no lo hago en forma egoísta en mi conveniencia política. El apuro es para darle respuesta a la gente que tiene la ilusión de acceder a un terreno, pero hasta ahora no se piensa votar”.

Rostom considera que el Frente Progresista estira la definición para que el gobierno local no pueda usufructuar la venta de terrenos, mientras que acusa al oficialismo de no querer implementar la ordenanza que ya está sancionada: “Con lo que está vigente, los terrenos ya se pueden vender. Si el Ejecutivo no está de acuerdo con la modalidad la tendría que haber vetado, pero como no lo hizo, debe hacerla cumplir”, protestó.

La normativa establece que los terrenos se venderán en cuotas y que al cumplimentar el 50 por ciento del pago, los vecinos podrán tomar posesión. Sin embargo, “el Ejecutivo quiere cambiar la modalidad y los radicales junto al PRO expresan que así no lo votan… la realidad es que se acercan las elecciones y esto se pone más picante”, redondeó.

Insistir por el circuito

Por otra parte, la concejala lamentó la decisión del dueño del campo de 26,5 hectáreas -planeado para la instalación del circuito de automovilismo- de dar marcha atrás con la venta. Esta situación está atada a la polémica que se originó con el lote de Azcuénaga y Pellegrini, que iba a ser incluido como parte de pago y luego se retiró: “A partir de un proyecto del concejal Patricio Marenghini, se propone que la Comisión del Código Territorial defina qué pasará con ese terreno, porque si bien se instaló hace muchos años que se debía abrir la calle, nunca estuvo la ordenanza ni fue un tema que estuviera en agenda a pesar que se compró en 1994 con ese fin”, admitió.

La intención es que se expida esta comisión que integran los colegios de Arquitectos, Ingenieros, Maestros Mayores de Obras y autoridades municipales para tomar una resolución: “Es importante contar con el circuito, esta es una ciudad tuerca y es algo que se necesita, y ese predio reúne las condiciones ideales. Habría que insistir, creo que buscar otro terreno para ofrecer es una opción”, completó Rostom.